Yemek Kartı ile Market Alışverişine '158 TL' Sınırı: Danıştay Karar Aldı SGK Düzenledi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yemek parası ile ilgili önemli değişiklikler içeren genelgesini yayımladı. Danıştay’ın verdiği karara uygun olarak düzenlenen genelgede çalışanlara verilen yemek çekleri, yemek dışında başka bir amaçla kullanılmazsa, tutarına bakılmaksızın sosyal sigorta primi kesilmeyecek. Yemek çeklerinin market harcamalarında kullanılması halinde ise sadece günlük 158 TL'lik kısım prim kesintisinden istisna tutulacak, bu tutarı aşan kısımdan prim kesilecek.
Kaynak: Habertürk
SGK daha önce işverenin yemek bedelini yemek çeki, yemek kuponu, yemek kartı gibi araçlarla ödemesi halinde istisna tutarını aşan ödemeler için prim kesintisi yapıyordu.
Kaynak: Habertürk
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