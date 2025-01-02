Yemek Kartı ile Market Alışverişine '158 TL' Sınırı: Danıştay Karar Aldı SGK Düzenledi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yemek parası ile ilgili önemli değişiklikler içeren genelgesini yayımladı. Danıştay’ın verdiği karara uygun olarak düzenlenen genelgede çalışanlara verilen yemek çekleri, yemek dışında başka bir amaçla kullanılmazsa, tutarına bakılmaksızın sosyal sigorta primi kesilmeyecek. Yemek çeklerinin market harcamalarında kullanılması halinde ise sadece günlük 158 TL'lik kısım prim kesintisinden istisna tutulacak, bu tutarı aşan kısımdan prim kesilecek.

Kaynak: Habertürk

Son Güncelleme:
Yemek Kartı ile Market Alışverişine '158 TL' Sınırı: Danıştay Karar Aldı SGK Düzenledi - Resim: 1

SGK daha önce işverenin yemek bedelini yemek çeki, yemek kuponu, yemek kartı gibi araçlarla ödemesi halinde istisna tutarını aşan ödemeler için prim kesintisi yapıyordu.

Kaynak: Habertürk

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Yemek kartı
Maden Sektörüne Kayseri Hamlesi! 159 Milyon Dolarlık Rekor Satış Maden Sektörüne Kayseri Hamlesi! 159 Milyon Dolarlık Rekor Satış
Arabada Benzin Göstergesi Yandıktan Sonra Kaç Km Yol Gider? Araç Sahiplerinin Yüzde 90'ı Bilmiyor Arabada Benzin Göstergesi Yandıktan Sonra Kaç Km Yol Gider? Araç Sahiplerinin Yüzde 90'ı Bilmiyor
Herkesin Telefonunda Olan Uygulamaya Türkiye'de Erişim Engeli Geldi: Artık Giriş Yapılamıyor Bir Uygulamaya Daha Türkiye'de Erişim Engeli
Yatırım Yapan Yandı! Hisseleri Sert Çakıldı Yatırım Yapan Yandı! Hisseleri Sert Çakıldı
SSK, Bağkur Ayrımı Olmadan Tüm Emeklilere Artık 1 TL Oldu: 2 Gün Önce Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi SSK, Bağkur Ayrımı Olmadan Tüm Emeklilere Artık 1 TL Oldu: 2 Gün Önce Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi
Dizide de İtibardan Tasarruf Yok! TRT'nin Dizi Kostümlerine Ödenen Servet Dudak Uçuklattı TRT'nin Dizi Kostümlerine Ödenen Servet Şoke Etti
Türkiye’de Kaç Aylık Maaşla Ev Alınabilir? Ülke Raporları Paylaşıldı! Acı Tablo Ortaya Çıktı Türkiye’de Kaç Aylık Maaşla Ev Alınabilir? Ülke Raporları Paylaşıldı! Acı Tablo Ortaya Çıktı
Neredeyse Her Evde Var, Hurdacılar Atılır Diye Dört Gözle Bekliyor: İçinde 22 Ayar Altın Bulunduruyor! Her Evde Var, Hurdacılar Atılır Diye Dört Gözle Bekliyor: İçinde 22 Ayar Altın Barındırıyor!
Ünlü Market Zinciri Satılıyor: Yeni Sahipleri Bakın Kim Olacak Ünlü Market Zinciri Satılıyor: Yeni Sahipleri Bakın Kim Olacak
Hasadı Başladı, Kilosu Bedavadan da Ucuz! Duyan Kapış Kapış Alıyor: Kolesterol, Yağ, Kemik Her Şeye Derman Oluyor Hasadı Başladı, Kilosu Bedavadan da Ucuz! Duyan Kapış Kapış Alıyor: Kolesterol, Yağ, Kemik...
Resmen Bir Şehri Satın Aldı! Arazinin Fiyatı Dudak Uçuklattı: Tarihin En Büyük Arazi Satışı Resmen Bir Şehri Satın Aldı! Arazinin Fiyatı Dudak Uçuklattı: Tarihin En Büyük Arazi Satışı
Gayrimenkulde Yeni Dönem Resmen Başladı: Artık e-Devlet’ten Yapılacak! Süreç Nasıl İşleyecek? Gayrimenkulde Yeni Dönem Resmen Başladı: Artık e-Devlet’ten Yapılacak! Süreç Nasıl İşleyecek?