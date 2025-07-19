Yemeğin Üzerine Serpiliyor, Kilosu 4.700 TL'ye Satılıyor! Görünüşü Şaşırtıyor, Tadı Büyülüyor

TÜRKİYE’NİN GURURU ÇANKIRI TUZU

Türkiye'de çıkarılan ve en saf tuzlardan biri olarak kabul edilen Çankırı tuzu da gurme kategorisine giriyor. İçeriğinde civa, arsenik gibi ağır metaller bulunmayan bu tuz, mikroplastik içermemesiyle öne çıkıyor. Ancak Ercoşkun, piyasada sahte ve karışık ürünlerin satılabildiğini, bu nedenle yalnızca coğrafi işaretli Çankırı tuzlarının tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.