Yemeğin Üzerine Serpiliyor, Kilosu 4.700 TL'ye Satılıyor! Görünüşü Şaşırtıyor, Tadı Büyülüyor
Klasik sofra tuzlarının ötesine geçen gurme tuzlar, hem lezzeti hem de fiyatıyla dikkat çekiyor. Kilosu 4 bin 700 liraya kadar çıkan bu özel tuzlar, yemeklere sadece tat değil aroma, doku ve görsel zenginlik de katıyor. İşte dünyanın dört bir yanından gelen en nadide tuz çeşitleri ve lezzet sırları…
Kaynak: İHA
Yemeklere sadece tat değil, aynı zamanda aroma, dokunuş ve görsel şıklık kazandıran gurme tuzlar, son yıllarda gastronomi dünyasının en dikkat çekici unsurlarından biri haline geldi. Artvin Çoruh Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Prof. Dr. Hüdayi Ercoşkun, dünya genelinde 50 farklı tuzu inceleyerek bu alana ışık tuttu.
SADECE TUZ DEĞİL, LEZZETİN İMZASI
Klasik sofra tuzlarının ötesine geçen gurme tuzlar deniz, kaya, yaprak (flake), aromalı ve mineral zengini çeşitleriyle dikkat çekiyor. Prof. Dr. Ercoşkun’a göre bu tuzlar yalnızca yemeklere tuzlu bir tat katmakla kalmıyor, aynı zamanda içerdiği mineraller ve özel kristal yapıları sayesinde lezzeti katmanlandırıyor. Kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi elementler sayesinde tat profili derinleşiyor; iri kristal yapısı ise çiğneme esnasında ağızda yavaş çözünerek tat süresini uzatıyor.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GURME TUZLAR
Ercoşkun’un incelediği bazı özel tuzlar şöyle sıralanıyor:
Fleur de Sel (Fransa): İnce yapısıyla son dokunuşta kullanılıyor.
Guerande (Fransa): Ihlamur ağaçları altında kurutuluyor, hafif floral aromasıyla dikkat çekiyor.
Maldon (İngiltere): Piramit şeklindeki gevrek kristalleriyle öne çıkıyor.
Himalaya Tuzu (Pakistan): Demir içeriğiyle pembe tonlara sahip.
Çankırı Tuzu (Türkiye): Saf yapısıyla "tereyağlık tuz" olarak biliniyor.
Kala Namak (Hindistan): Kükürtlü yapısıyla yumurta aroması taşıyor.
Hawaii Alaea (Kırmızı): Volkanik kırmızı kil içeriyor, zengin aromasıyla et yemeklerinde kullanılıyor.
Hawaii Lava (Siyah): Aktif karbon içeriğiyle görsel etki sağlıyor, detoks etkisiyle biliniyor.
Hawaii Yeşil Tuz: Bambu yaprağı özüyle zenginleştiriliyor, deniz ürünlerinde tercih ediliyor.
Pers Mavi Tuzu (İran): Nadir bulunan bu tuz, hafif tatlımsı ve zarif bir tada sahip.
Jukyeom (Kore): Bambu borularında yüksek ısıda pişirilerek elde ediliyor.
Maras Tuzu (Peru): And Dağları’ndan gelen dağ kaynak sularının güneşte buharlaştırılmasıyla elde ediliyor.
KİLOSU 4.700 TL’YE KADAR ÇIKIYOR
Ercoşkun, bazı gurme tuzların değerinin oldukça yüksek olduğunu belirtiyor. Özellikle Fransa'nın Guerande ve İngiltere'nin Maldon tuzlarının kilosu 100 euroyu bulabiliyor. Türkiye’de de benzer nitelikte tuzların üretildiğini aktaran Ercoşkun, İzmir ve Çanakkale’deki yaprak tuzların da gurme sınıfına girdiğini ifade ediyor.
YEMEĞİN İÇİNE DEĞİL, ÜZERİNE EKLENİYOR
Gurme tuzların en önemli özelliklerinden biri de "bitirme tuzu" olarak kullanılmaları. Ercoşkun, bu tuzların yemek piştikten sonra üzerine serpilerek lezzet, doku ve estetik görünüm kazandırdığını belirtiyor. Kalın ve gevrek yapıları sayesinde yavaş eriyen bu kristaller, yemeğin tadını daha uzun süre hissettiriyor.
TÜRKİYE’NİN GURURU ÇANKIRI TUZU
Türkiye'de çıkarılan ve en saf tuzlardan biri olarak kabul edilen Çankırı tuzu da gurme kategorisine giriyor. İçeriğinde civa, arsenik gibi ağır metaller bulunmayan bu tuz, mikroplastik içermemesiyle öne çıkıyor. Ancak Ercoşkun, piyasada sahte ve karışık ürünlerin satılabildiğini, bu nedenle yalnızca coğrafi işaretli Çankırı tuzlarının tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.