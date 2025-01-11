Yedikleri Zeytin Çekirdeklerini Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Paraya Para Demiyor
Kullandıktan sonra çöpe atılan bazı besinler aslında hayatınızı değiştirebilir. Bunu duyunca kahvaltıların vazgeçilmezi olan zeytinin çekirdeğini artık çöpe atmayacaksınız. Zeytin çekirdeklerini biriktirip paraya dönüştürebilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Ülkemizde her yıl tonlarca zeytin üretiliyor ve bu üretimin bir yan ürünü olarak ortaya çıkan zeytin çekirdekleri genellikle atılıyor. Oysa bu çekirdekler, doğru yöntemlerle değerlendirildiğinde önemli bir enerji kaynağı haline gelebiliyor ve ciddi maddi kazanç elde edilebiliyor.
Komşumuz Portekiz, zeytin çekirdeklerini artık sadece atık olarak değil, yenilenebilir enerji kaynağı olarak görmeye başladı. Ülke, İspanya'nın başarılı uygulamalarından ilham alarak, zeytin çekirdeklerini enerji üretimi için değerlendirmeye başladı. Bu sayede hem atık miktarı azalıyor hem de yenilenebilir enerji kaynaklarına katkı sağlanmış oluyor.
YEDİKLERİ ZEYTİN ÇEKİRDEKLERİNİ BİRİKTİYORLAR
Portekiz'de bulunan bir çok aile de zeytin çekirdeklerini çöpe atmak yerine biriktirip yenilenebilir enerji için katkı sağlıyor. Böylelikle bir yandan aile bütçesine katkı sağlarken bir yandan da atık miktarı azaltılıyor. Zeytin çekirdekleri, yüksek oranda yağ içerdiğinden oldukça kalorifik değere sahip. Bu özelliği sayesinde yakıldığında önemli miktarda ısı enerjisi açığa çıkıyor. Bu ısı enerjisi, elektrik üretmek veya ısıtma sistemlerinde kullanılmak üzere çeşitli yöntemlerle değerlendiriliyor.
İSPANYA'YI ÖRNEK ALDI
Portekiz, zeytin üretimi konusunda önemli bir ülke. Ancak zeytin çekirdeklerinin değerlendirilmesi konusunda yeterince çalışma yapılmıyordu. Avrupa, bu atıkları biyokütle enerjiye dönüştürmek için ciddi adımlar atmaya başladı. İspanya'nın bu konudaki başarılı uygulamaları, Portekiz'i de bu alanda yatırım yapmaya teşvik etti. Ayrıca, ülkenin yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda da bu adım oldukça önemli.
TÜRKİYE'DE DE ÇALIŞMALAR VAR
Türkiye'de her yıl milyonlarca ton zeytin çekirdeği atılıyor. Bu durum hem ekonomik bir kayıp hem de çevresel bir sorun. Ülkemizde de zeytin çekirdeklerinin enerji üretimi için değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor ancak henüz Portekiz gibi büyük bir adım atılmış değil.