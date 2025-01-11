Yedikleri Zeytin Çekirdeklerini Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Paraya Para Demiyor

TÜRKİYE'DE DE ÇALIŞMALAR VAR

Türkiye'de her yıl milyonlarca ton zeytin çekirdeği atılıyor. Bu durum hem ekonomik bir kayıp hem de çevresel bir sorun. Ülkemizde de zeytin çekirdeklerinin enerji üretimi için değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor ancak henüz Portekiz gibi büyük bir adım atılmış değil.