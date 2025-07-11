Yaz Kış Hasat Ediliyor, -30 Dereceye Bile Dayanıyor! Yiyen Mest, Eken Zengin Oluyor

AHUDUDU EKSTREM SOĞUKLARA DİRENÇLİ

Ahududunun en dikkat çeken özelliklerinden biri, sert kış koşullarına karşı geliştirdiği yüksek adaptasyon kabiliyeti. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan türler, -25 ila -30 derece arasındaki soğuklara dayanabiliyor. Kanada ve Kuzey Avrupa’da geliştirilen bazı özel çeşitlerde ise bu sınır -35 dereceye kadar çıkabiliyor. Ancak -40 derecenin altına inen hava koşulları, bitkinin kök yapısında kalıcı hasar bırakabiliyor.

Uzmanlara göre ahududunun sağlıklı şekilde yetişmesi yalnızca hava sıcaklığına değil, uygulanan tarım tekniklerine de bağlı. Doğu bölgelerinde kök izolasyonu ve malçlama, güney illerinde ise gölgeleme ve damla sulama gibi uygulamalarla verim artırılabiliyor.