Yaz Kış Hasat Ediliyor, -30 Dereceye Bile Dayanıyor! Yiyen Mest, Eken Zengin Oluyor
Türkiye'nin 81 ilinde yetişebilen ahududu, -30 dereceye kadar dayanabiliyor. Saksıdan seraya, tarladan hobi bahçelerine kadar her yerde üretilebilen bu meyve, çiftçilere kazanç sağlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Hassas yapısıyla bilinse de ahududu, aslında iklim koşullarına karşı şaşırtıcı derecede dayanıklı bir meyve. Türkiye’nin hemen her bölgesinde yetişebilen bu meyve, uzmanlara göre -30 dereceye varan dondurucu havalara bile direnç gösterebiliyor. Hem ekonomik değeri hem de yaygın yetiştirme imkanıyla ahududu, tarım dünyasında sessizce yükselişini sürdürüyor.
AHUDUDU EKSTREM SOĞUKLARA DİRENÇLİ
Ahududunun en dikkat çeken özelliklerinden biri, sert kış koşullarına karşı geliştirdiği yüksek adaptasyon kabiliyeti. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan türler, -25 ila -30 derece arasındaki soğuklara dayanabiliyor. Kanada ve Kuzey Avrupa’da geliştirilen bazı özel çeşitlerde ise bu sınır -35 dereceye kadar çıkabiliyor. Ancak -40 derecenin altına inen hava koşulları, bitkinin kök yapısında kalıcı hasar bırakabiliyor.
Uzmanlara göre ahududunun sağlıklı şekilde yetişmesi yalnızca hava sıcaklığına değil, uygulanan tarım tekniklerine de bağlı. Doğu bölgelerinde kök izolasyonu ve malçlama, güney illerinde ise gölgeleme ve damla sulama gibi uygulamalarla verim artırılabiliyor.
TÜM TÜRKİYE’DE YETİŞTİRİLEBİLİYOR
Türkiye’de özellikle Bursa, Sakarya, Bolu ve Karadeniz’in serin bölgelerinde yoğun olarak yetiştirilen ahududu, doğru yöntemlerle ülkenin 81 ilinde üretilebiliyor. Üstelik sadece açık tarlalarda değil seralarda, saksılarda ve hobi bahçelerinde de kolayca yetiştirilebiliyor.
Esnek yapısı sayesinde küçük ölçekli üreticiler için ideal olan bu meyve, aynı zamanda ticari tarım yapan çiftçiler için de yüksek gelir potansiyeli sunuyor. Artan pazar talebi ve dayanıklılığı sayesinde, ahududunun yakın gelecekte Türkiye genelinde çok daha geniş alanlarda üretileceği öngörülüyor.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMLU, PAZAR DEĞERİ YÜKSEK
İklim değişikliğinin tarıma etkilerinin arttığı günümüzde, ahududu gibi dayanıklı meyveler daha da öne çıkıyor. Doğru tür seçimi ve uygun bakım sağlandığında, bu meyve sadece sağlıklı beslenme açısından değil, ekonomik açıdan da değerli bir alternatif haline geliyor.