Yaz Kış Durmadan Meyve Veriyor: Bir Kere Eken Köşeyi Dönüyor, Her Dalından Şifa Fışkırıyor

Hafif ekşi kabuğu ve tatlı iç kısmıyla Jabuticaba, hem taze tüketilebiliyor hem de farklı lezzetlere dönüştürülebiliyor. Reçel, şarap ve likör yapımında kullanılan bu meyve, mutfaklara yeni tatlar katıyor.

TÜRKİYE'DE DE YETİŞTİRİLİR

Jabuticaba, iklim koşullarına uygun bölgelerde Türkiye'de de yetiştirilebilir. Ancak, yavaş büyümesi ve özel bakım gerektirdiği için sabırlı ve bilgi sahibi bahçıvanlar için uygun bir seçenek.