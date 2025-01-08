Yaz Kış Durmadan Meyve Veriyor: Bir Kere Eken Köşeyi Dönüyor, Her Dalından Şifa Fışkırıyor
Halk arasında siyah inci olarak biliniyor bir kere eken köşeyi dönüyor. Yaz kış meyve veren ağacın her dalından adeta şifa fışkırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen pek çok bitki türü bulunuyor. Bunlardan biri de, Brezilya'nın yağmur ormanlarından çıkan ve sıra dışı görünümüyle dikkat çeken Jabuticaba ağacı. "Siyah inci" olarak da bilinen bu ağaç, hem görsel şöleni hem de sağlık faydalarıyla öne çıkıyor.
YAZ KIŞ MEYVE VERİYOR
Jabuticaba, diğer meyve ağaçlarından farklı olarak gövdesi ve dalları üzerinde meyve veriyor. Bu durum, ağaca adeta siyah incilerle süslü bir görünüm kazandırıyor. İlk meyvelerini vermesi 8-10 yılı bulabilse de, bir kez meyve vermeye başladığında yıl boyunca düzenli olarak ürün veriyor. Bu özelliğiyle, sabırlı bahçıvanlar için gerçek bir ödül niteliğinde.
YÜZYILLARDIR GELENEKSEL TIPTA KULLANILIYOR
Görünümü kadar lezzetiyle de dikkat çeken Jabuticaba, yüksek antioksidan içeriği sayesinde yaşlanma karşıtı etkileriyle biliniyor. C vitamini ve antosiyaninler açısından zengin olan bu meyve, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Brezilya'da yüzyıllardır geleneksel tıpta astım, ishal ve cilt problemlerine karşı kullanılıyor.
Hafif ekşi kabuğu ve tatlı iç kısmıyla Jabuticaba, hem taze tüketilebiliyor hem de farklı lezzetlere dönüştürülebiliyor. Reçel, şarap ve likör yapımında kullanılan bu meyve, mutfaklara yeni tatlar katıyor.
TÜRKİYE'DE DE YETİŞTİRİLİR
Jabuticaba, iklim koşullarına uygun bölgelerde Türkiye'de de yetiştirilebilir. Ancak, yavaş büyümesi ve özel bakım gerektirdiği için sabırlı ve bilgi sahibi bahçıvanlar için uygun bir seçenek.