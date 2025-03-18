Yattıkları Yerden 200 Bin 625 Lira Kazanacaklar! Başvurular Açıldı: Tek Bir Şartı Var…
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uzay uçuşlarının insan vücudu üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla yürütülen "Vivaldi III" adlı deney için gönüllüler arıyor. Deneyde yer almak isteyen kişilere 200 bin lira verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Toulouse Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı Medes Uzay Kliniği’nde gerçekleştirilecek olan araştırmada, katılımcılar 10 gün boyunca su yatağında uzanarak ağırlıksız ortamı deneyimleyecek.
DENEYE KATILANLARA 5.000 AVRO ÖDEME YAPILACAK
Deneye katılan 20 gönüllü, toplamda 21 gün boyunca hastanede kalacak. Bu sürenin ilk beş gününde temel ölçümler alınacak, ardından 10 gün boyunca su dolu özel kaplarda yatış pozisyonunda kalmaları sağlanacak. Gönüllüler, başlarını ve kollarını suyun üzerinde tutarken vücutları tamamen suya batırılacak. Bu süreç, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) karşılaştıkları ağırlıksızlık koşullarına benzer bir deneyim sunacak.
YEMEKLERİNİ DE KALKMADAN YİYECEKLER
ESA’nın yaptığı açıklamaya göre, katılımcılar yemek yerken yüzen bir tahta ve özel boyun yastıkları kullanacak. Son beş günlük süreçte ise katılımcıların toparlanma süreci ve simüle edilmiş ağırlıksızlık ortamındaki değişimleri analiz edilecek. Deneye katılan gönüllülere, katılım başına 5.000 avro ödeme yapılacak.
DENEYİN BİLİMSEL ÖNEMİ NEDİR?
Uzay koşullarında yerçekimi eksikliği nedeniyle astronotların vücutları önemli fizyolojik değişimler geçiriyor. ESA, bu değişiklikleri şöyle sıralıyor:
-Kas ve kemik yoğunluğu kaybı
-Gözbebeklerinde şekil değişikliği
-Vücut sıvılarının baş bölgesine doğru hareket etmesi
YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNE IŞIK TUTACAK
Araştırmacılar, bu deney sayesinde yalnızca uzay görevleri için değil, aynı zamanda uzun süre yatağa bağımlı kalan hastalar, yaşlı kişiler ve kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları yaşayan kişiler için de yeni tedavi yöntemleri geliştirmeyi hedefliyor.
ESA’nın öncülüğünde gerçekleştirilen bu deney, insan vücudunun ağırlıksız ortama nasıl adapte olduğunu anlamaya yönelik kritik veriler sağlayacak.