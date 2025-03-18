Yattıkları Yerden 200 Bin 625 Lira Kazanacaklar! Başvurular Açıldı: Tek Bir Şartı Var…

YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNE IŞIK TUTACAK

Araştırmacılar, bu deney sayesinde yalnızca uzay görevleri için değil, aynı zamanda uzun süre yatağa bağımlı kalan hastalar, yaşlı kişiler ve kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları yaşayan kişiler için de yeni tedavi yöntemleri geliştirmeyi hedefliyor.

ESA’nın öncülüğünde gerçekleştirilen bu deney, insan vücudunun ağırlıksız ortama nasıl adapte olduğunu anlamaya yönelik kritik veriler sağlayacak.