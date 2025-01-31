Yattığı Yerden Para Kazandı: İşe Bile Gitmeden Köşeyi Döndü

İŞE BİLE GİTMEDEN KÖŞEYİ DÖNDÜ

İki adet otomat makinesi (biri içecek, diğeri atıştırmalık için) satın alan Schlichter, bu makinelerden haftalık olarak 249 dolar gelir elde ediyor. Bu da aylık yaklaşık 900 dolar kazanç anlamına geliyor. Sosyal medya hesabında bu süreci takipçileriyle paylaşan girişimci, makineleri doldurmak için birine ödeme yaptığını ve haftalık kazancını toplarken çekilen videolarını da yayınladı.