Yattığı Yerden Para Kazandı: İşe Bile Gitmeden Köşeyi Döndü
Ohio'lu girişimci Brandon Schlichter, yattığı yerden para kazanmanın yolunu açıkladı. İş modelinin detaylarını ve kazancını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Schlichter, işe bile gitmeden köşeyi döndü.
Kaynak: Haber Merkezi
Ohio'lu girişimci Brandon Schlichter, otomatik satış makinelerinden elde ettiği gelirle köşeyi döndü. "Yattığım yerden para kazanıyorum" diyen Schlichter, bu iş modelinin detaylarını ve kazancını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Schlichter, işe bile gitmeden zengin oldu.
İŞE BİLE GİTMEDEN KÖŞEYİ DÖNDÜ
İki adet otomat makinesi (biri içecek, diğeri atıştırmalık için) satın alan Schlichter, bu makinelerden haftalık olarak 249 dolar gelir elde ediyor. Bu da aylık yaklaşık 900 dolar kazanç anlamına geliyor. Sosyal medya hesabında bu süreci takipçileriyle paylaşan girişimci, makineleri doldurmak için birine ödeme yaptığını ve haftalık kazancını toplarken çekilen videolarını da yayınladı.
YÜZDE 100 KAR EDİYOR
Schlichter, soda kutularını 50 cente alıp 1 dolara sattığını belirtiyor. Bu da %100 kar marjı anlamına geliyor. Makinelerin düzenli olarak doldurulması ve bakımı dışında herhangi bir çaba gerektirmeyen bu iş modeli, pasif gelir elde etmek isteyenler için cazip bir seçenek olabilir.
Otomatik satış makineleri, ek gelir elde etmek isteyenler arasında giderek daha popüler hale geliyor. Güney Carolinalı Jade Davis de 250 dolara bir otomat alıp üç haftada yaklaşık 150 dolar kazandığını açıklamıştı.