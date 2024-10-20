Yatırımcısının Dizlerinin Bağı Çözülecek: Bir Anda Düşüşe Geçti

Borsa İstanbul'da hisse senetleri ve döviz kurlarında gözlemlenen düşüşler, altın fiyatlarındaki önemli artışla zıtlık oluşturdu.

Yatırım araçlarının haftalık performansı incelendiğinde, borsa ve döviz yatırımcıları kayıplar yaşarken, altın yatırımcıları kazanç sağladı. İşte bu hafta yatırım araçlarının performansına dair detaylar:

YATIRIMCISINA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,93, Euro/TL yüzde 0,77 ve dolar/TL ise yüzde 0,10 değer kaybetti. Öte yandan, altının gram fiyatı bu hafta yüzde 2,29 artış göstererek yatırımcılarını sevindirdi.

BORSA DÜŞÜŞLE KAPANDI

BIST 100 endeksi, haftayı en düşük 8.680,72 ve en yüksek 9.070,02 puandan tamamladı. Kapanışta, bir önceki haftaya göre yüzde 0,93 değer kaybederek 8.793,61 puan seviyesine geriledi.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,29 artışla 2.991 liraya, Cumhuriyet altını ise yüzde 1,35 yükselişle 20.280 liraya çıktı. Geçen hafta 5.020 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da, yüzde 1,37 artarak 5.089 liraya yükseldi.

DÖVİZDE RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Döviz tarafında ise, ABD doları yüzde 0,10 değer kaybederek 34,2490 liraya, Euro ise yüzde 0,77 azalışla 37,2260 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42 ve emeklilik fonları yüzde 0,77 değer kazandı. Kategorilere göre bakıldığında, yatırım fonları içinde en çok kazandıranlar ise yüzde 3,20 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Kaynak: AA