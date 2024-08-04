Yatırımcısına Göbek Attırdı: Borsa, Altın, Dolar... Geçtiğimiz Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Ne Oldu?

Borsa, geçtiğimiz haftayı %3,84 değer kaybederek kapattı. Altın fiyatlarında ve döviz kurları ise yükselişlerini sürdürdü, haftayı artı değerle kapattı. Peki haftanın en çok kazandıran yatırım aracı ne oldu?

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Yatırımcısına Göbek Attırdı: Borsa, Altın, Dolar... Geçtiğimiz Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Ne Oldu? - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta borsada neler oldu? Altın ve dolar nasıl seyretti? İşte geçtiğimiz haftanın en çok kazandıran yatırım araçları ve yatırım araçlarının son durumu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama %3,84 değer kaybederken, altının gram fiyatı %2,57, Euro/TL %1,15 ve Dolar/TL %0,69 oranında arttı.

BIST 100 ENDEKSİ DEĞER KAYBETTİ

BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 10.415,62 ve en yüksek 10.880,04 puanı gördü. Haftayı, bir önceki hafta kapanışına göre %3,84 değer kaybederek 10.473,47 puandan tamamladı.

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