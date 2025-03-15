Yatırımcısına En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu: Resmen Köşeyi Döndüler
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yatırımcısına ortalama %3,17 oranında kazanç sağladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Döviz kurlarında ise dolar/TL %0,62, euro/TL ise %0,86 değer kazanırken, altının gram fiyatındaki yükseliş %3,10 seviyesinde gerçekleşti.
BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 10.357,09 puanı, en yüksek ise 10.862,97 puanı gördü. Haftayı ise önceki kapanış seviyesine kıyasla %3,17 artışla 10.840,59 puandan tamamladı.
ALTIN FİYATLARI HIZ KESMEDİ
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda %3,10 yükselerek 3.524 TL'ye çıktı. Cumhuriyet altını ise %2,98 artışla 23.861 TL seviyesine ulaştı.
Geçen hafta sonu 5.730 TL’den satılan çeyrek altın, %3,02’lik bir yükselişle 5.903 TL'ye çıktı.
DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM
ABD doları haftayı %0,62 değer kazancıyla 36,6740 TL seviyesinde kapattı. Euro ise %0,86’lık bir artışla 39,9220 TL’ye yükseldi.
YATIRIMCISINA PARA KIRDIRAN YATIRIM ARAÇLARI BELLİ OLDU
Yatırım fonları haftalık bazda %1,50, emeklilik fonları ise %1,27 değer kazandı. Kategorilere bakıldığında, yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi sağlayan grup %2,75 oranında yükselişle "hisse senedi" fonları oldu.