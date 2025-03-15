Yatırımcısına En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu: Resmen Köşeyi Döndüler

Döviz kurlarında ise dolar/TL %0,62, euro/TL ise %0,86 değer kazanırken, altının gram fiyatındaki yükseliş %3,10 seviyesinde gerçekleşti.

BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 10.357,09 puanı, en yüksek ise 10.862,97 puanı gördü. Haftayı ise önceki kapanış seviyesine kıyasla %3,17 artışla 10.840,59 puandan tamamladı.