Yatırımcısına Ecel Terleri Döktürecek! O İşlemlere Yasak Getirildi
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) aldığı karar doğrultusunda devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında iki hisseye kredili işlem yasağı getirildiği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan bilgilere göre, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin paylarında 30 Ocak 2025 tarihine kadar kredili işlem yapılamayacak.
TEDBİR KARARI NEDEN VERİLDİ?
Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), piyasadaki ani dalgalanmalara karşı yatırımcıları korumak amacıyla uygulanıyor. Alınan bu tedbirle, söz konusu hisseler üzerindeki spekülatif hareketlerin önlenmesi hedefleniyor.
Borsa İstanbul'un aldığı bu önlem, piyasalarda şeffaflık ve güvenli işlem ortamını sağlama amacını taşıyor. Yatırımcıların tedbir kararına ilişkin detayları Borsa İstanbul’un KAP üzerinden yayımladığı açıklamalardan takip etmeleri öneriliyor.
BMS İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Açıklamada BMS Birleşik Metal (BMSTL) için, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BMSTL.E payları 31/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.
ULAS İÇİN YAPILAN AÇIKLAMA
Ulaşlar Turizm Yatırım (ULAS) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ULAS.E payları 31/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.