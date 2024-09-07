Yatırımcısı Zil Takıp Oynadı: Borsa'nın En Çok Kazandıranları Belli Oldu

Mali Endeks: Yüzde 1,16 artışla 11.098,73 puana yükseldi.

Hizmetler Endeksi: Yüzde 0,41 düşüş yaşayarak, 9.607,60 puan seviyesine geriledi.

Sanayi Endeksi: Yüzde 0,95 azalışla 13.182,19 seviyesine geriledi.

Teknoloji Endeksi: Yüzde 1,70 kayıpla 12.957,42 puan seviyesinde kapandı.

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELENLERİ

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en çok prim yapan hisse, yüzde 20,08 ile Borusan Boru Sanayi oldu. Borusan'ı yüzde 14,03 ile Katılımevim ve yüzde 13,32 ile VakıfBank takip etti.