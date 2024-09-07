Yatırımcısı Zil Takıp Oynadı: Borsa'nın En Çok Kazandıranları Belli Oldu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,63'lük bir kayıpla 9.771,16 puandan kapattı. BIST100 endeksinde, hafta boyunca süren verilere bakıldığında, endekste en düşük 9.768,60 seviyesi ve en yüksek 10.159,21 puan seviyeleri belirlendi.
Mali Endeks: Yüzde 1,16 artışla 11.098,73 puana yükseldi.
Hizmetler Endeksi: Yüzde 0,41 düşüş yaşayarak, 9.607,60 puan seviyesine geriledi.
Sanayi Endeksi: Yüzde 0,95 azalışla 13.182,19 seviyesine geriledi.
Teknoloji Endeksi: Yüzde 1,70 kayıpla 12.957,42 puan seviyesinde kapandı.
HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELENLERİ
BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en çok prim yapan hisse, yüzde 20,08 ile Borusan Boru Sanayi oldu. Borusan'ı yüzde 14,03 ile Katılımevim ve yüzde 13,32 ile VakıfBank takip etti.
EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLER
Tofaş: Yüzde 9,06 değer kaybetti.
Reeder Teknoloji: Yüzde 8,37 kayıp yaşadı.
Anadolu Efes Biracılık: Yüzde 7,23'lük düşüşle haftayı tamamladı.
EN DEĞERLİ ŞİRKETLER
Koç Holding: 468 milyar 633 milyon lira piyasa değeriyle en değerli şirket oldu.
Garanti BBVA: 464 milyar 100 milyon liralık piyasa değeriyle ikinci sırada yer aldı.
Türk Hava Yolları (THY): 404 milyar 685 milyon lira piyasa değeriyle üçüncü sırada.
Bu haftaki performans, Borsa İstanbul'daki genel dalgalanmaların, piyasa dinamiklerine ve sektörel değişimlere nasıl etki ettiğini ortaya koydu.