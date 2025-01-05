Yatırımcısı Havalara Uçtu: Haftanın En Çok Kazandıranı Oldu!

TRABZONSPOR HAFTANIN YILDIZI OLDU

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bu hafta en çok yükselen hisse, yüzde 28,72 artışla Trabzonspor oldu. Trabzonspor’un ardından:

-Margun Enerji: Yüzde 11,29 artış gösterdi.

-Tümosan Motor ve Traktör Sanayi: Yüzde 10,52 ile üçüncü sırada yer aldı.

YATIRIMCISI PARA BASTI

Haftanın kaybedenleri arasında ise:

-Anadolu Efes Biracılık, yüzde 25,76 düşüşle listenin başında yer aldı.

-LDR Turizm, yüzde 13,66 geriledi.

-Anadolu Grubu Holding, yüzde 13,44 kayıpla sıralandı.