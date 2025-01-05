Yatırımcısı Havalara Uçtu: Haftanın En Çok Kazandıranı Oldu!
Borsa İstanbul’da bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri açıklandı.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,50 değer artışıyla 10.075,17 puandan tamamladı. Endeks, hafta boyunca en düşük 9.780,73, en yüksek ise 10.097,08 puanı gördü.
-Mali Endeks: Haftalık yüzde 0,51 artışla 12.037,91 puana yükseldi.
-Hizmetler Endeksi: Yüzde 1,80 değer kazancıyla 9.833,53 puana ulaştı.
-Sanayi Endeksi: Yüzde 0,41 artışla 13.247,32 puana çıktı.
-Teknoloji Endeksi: Yüzde 0,52 kazançla 14.097,52 puandan haftayı kapattı.
TRABZONSPOR HAFTANIN YILDIZI OLDU
BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bu hafta en çok yükselen hisse, yüzde 28,72 artışla Trabzonspor oldu. Trabzonspor’un ardından:
-Margun Enerji: Yüzde 11,29 artış gösterdi.
-Tümosan Motor ve Traktör Sanayi: Yüzde 10,52 ile üçüncü sırada yer aldı.
YATIRIMCISI PARA BASTI
Haftanın kaybedenleri arasında ise:
-Anadolu Efes Biracılık, yüzde 25,76 düşüşle listenin başında yer aldı.
-LDR Turizm, yüzde 13,66 geriledi.
-Anadolu Grubu Holding, yüzde 13,44 kayıpla sıralandı.
KOÇ HOLDİNG’İ SOLLADI
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında en yüksek piyasa değerine sahip olanlar şunlar oldu:
-Garanti BBVA: 542 milyar 220 milyon TL.
-Koç Holding: 472 milyar 944 milyon TL.
-Türk Hava Yolları: 411 milyar 240 milyon TL.