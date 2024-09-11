Yatırımcıların Yüzü Gülüyor! Altın ve Gümüş Zirvede

Altın ve gümüşün ons fiyatı yılın 8 ayında yüzde 20'den fazla değer kazanarak emtia piyasasında en fazla kazandıran ürünler arasında yer aldı.

Ocak-ağustos döneminde altın ve gümüşün ons fiyatı yüzde 21,3 artış kaydetti.

Aralık ayını 2 bin 63 dolarla tamamlayan altının ons fiyatı ağustosta 2 bin 503,4 dolara yükseldi. Altının onsu ayrıca yıl genelinde de 2 bin 531,6 dolarla rekor seviyeyi gördü.

Geçen yılı 23,8 dolarla tamamlayan gümüşün ons fiyatı ağustosu 28,9 dolardan tamamladı. Gümüşün ons fiyatı da yıl genelinde 32,5 dolarla Aralık 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

MERKEZ BANKALARI ALTIN TOPLUYOR

Dünya Altın Konseyi raporuna göre, merkez bankalarının altın alımları yılın ilk yarısında 483 ton ile rekor seviyeye çıktı. Merkez bankalarının altın alımları, temmuz ayında ise bir önceki aya göre iki katın üzerine çıkarak 37 tona yükseldi.

GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş Gr güncel satış fiyatı anlık olarak 31,50 TL civarında seyrederken, alış fiyatı ise 31,46 TL üzerinden işlem görmekte.

ALTIN NE KADAR?

Güne yükselişle başlayan altının fiyatları da şu şekilde:

ONS ALTIN

Alış: 2.519,13 dolar

Satış: 2.519,55 dolar

GRAM ALTIN

Alış: 2.758,22 TL

Satış: 2.758,48 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 4.557,00 TL

Satış: 4.608,00 TL

Kaynak: NTV