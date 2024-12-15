Yatırımcıların Yeni Gözdesi! Gram Altından 20 Kat Daha Değerli! Elinde Olan Çok Kazanacak
Altın piyasasında yaşanan gelişmeler, hem yatırımcıların hem de kuyumcuların radarında yer alıyor. Özellikle nadir bulunan bir altın türü, son dönemde yatırımcıların ve kuyumcuların en çok tercih ettiği seçeneklerden biri haline geldi. Değeri, gram altının tam 20 katına ulaşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın piyasasındaki hareketlilik, yatırımcıların ve kuyumcuların dikkatini çekmeye devam ediyor. Son dönemde özellikle gremse altın, yatırımcılar için cazip bir seçenek haline gelirken, nadir bulunan bu altın türü yüksek değeriyle öne çıkıyor.
YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ
Gremse altın, gramın 20, çeyrek altının 10 katı, yarım altının ise 5 katı değerinde bir altın türü olarak tanımlanıyor. Ancak bazı durumlarda tam altınla karıştırılabiliyor. Gremse, tam altının yaklaşık 2,5 katı büyüklüğünde ve değerinde olmasıyla dikkat çekiyor.
22 ayar has altından üretilen gremse altın, ortalama 17,54 gram ağırlığında oluyor. Kulplu olanları ise 17,80 ile 18,15 gram arasında değişiyor. Altının çapı ise 40 mm olarak ölçülüyor.
ÖZGÜN TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Gremse altın, ön yüzünde Atatürk portresi, arka yüzünde ise Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi ibaresiyle özgün bir tasarıma sahip. Aynı zamanda altının basıldığı tarih de arka yüzünde yer alıyor.
YATIRIMCILARIN VE KOLEKSİYONCULARIN GÖZDESİ
Son dönemde altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıları farklı seçeneklere yönlendiriyor. Değeri ve nadir bulunabilirliğiyle öne çıkan gremse altın, yatırımcılar tarafından sadece bir tasarruf aracı olarak değil, aynı zamanda değerli bir koleksiyon parçası olarak da değerlendiriliyor.
GÜNCEL GREMSE ALTIN FİYATLARI
Gremse altın, piyasalarda güncel olarak satışta 48.566 TL, alışta ise 49.249 TL seviyelerinde işlem görüyor. Özellikle yüksek değeriyle dikkat çeken bu altın türü, elinde bulunduran yatırımcılara önemli kazanç sağlama potansiyeli sunuyor.