Yatırımcılara Yeni Soluk: Borsada O Şirket Halka Arz Oluyor!

Borsa İstanbul'da halka arz furyası devam ediyor. SPK bülteninde yayımlanan bildirgeye göre, bir şirket daha halka arz olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Yatırımcılara Yeni Soluk: Borsada O Şirket Halka Arz Oluyor! - Resim: 1

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı bülteninde Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ'nin halka arzına onay verdi. Şirketin halka arz büyüklüğünün 1.561.450.000 TL olacağı açıklandı.

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Yatırımcılara Yeni Soluk: Borsada O Şirket Halka Arz Oluyor! - Resim: 2

Önümüzdeki günlerde, şirketin halka arz izahnamesi yayımlanacak ve detaylar netleşecek. Halka arz süreciyle ilgili bilgiler, Rota Borsa web sitesi, Telegram kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden yatırımcılara duyurulacak.

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