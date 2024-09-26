Yatırımcılara Yeni Soluk: Borsada O Şirket Halka Arz Oluyor!
Borsa İstanbul'da halka arz furyası devam ediyor. SPK bülteninde yayımlanan bildirgeye göre, bir şirket daha halka arz olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı bülteninde Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ'nin halka arzına onay verdi. Şirketin halka arz büyüklüğünün 1.561.450.000 TL olacağı açıklandı.
Önümüzdeki günlerde, şirketin halka arz izahnamesi yayımlanacak ve detaylar netleşecek. Halka arz süreciyle ilgili bilgiler, Rota Borsa web sitesi, Telegram kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden yatırımcılara duyurulacak.