Yatırımcılar Gözünü O İlimize Dikti! Duyanlar Daire, Arsa, Arazi Ne Varsa Alıyor! 1'e 5 Kazandırıyor

KONYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Tarih ve Kültürü: Konya, Türkiye'nin Konya ilinin merkezi olan bir şehirdir. 1875'te kurulan Konya Belediyesi, 1987'de büyükşehir statüsü almış ve 2014'te sınırları il sınırlarına genişletilmiştir. Tarihi ve kültürel mirası ile öne çıkan Konya, Çatalhöyük gibi önemli arkeolojik sit alanlarına ev sahipliği yapar. Çatalhöyük, 2012'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir.

Ekonomi: Konya, Türkiye'nin sanayi ve ekonomi merkezlerinden biridir. Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde önemli bir yere sahiptir. "Anadolu Kaplanları" arasında sayılan şehir, sanayi üretimi ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlar.

Kültürel Değerler: Konya, Mevlana Müzesi (Kubbe-i Hadrâ) ve çift başlı kartal gibi simgeleriyle tanınır. Yerel mutfağı etliekmek, bamya çorbası, Mevlana böreği, yağ somunu, tirit, Konya pilavı, sac arası ve fırın kebabı ile ünlüdür.

Konya, hem tarihi hem de modern yüzüyle, konut arayanlar ve yatırımcılar için Türkiye'de yeni bir cazibe merkezi olarak öne çıkıyor.