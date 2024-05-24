Yatırımcılar dikkat! Altında sert düşüş devam ediyor

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 405 bin liraya düştü. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 405 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 445 bin lirayı gören altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,5 azalışla 2 milyon 405 bin lira olarak kapandı.

Dün 2 milyon 466 bin liradan kapanan altının kilogram fiyatı böylece geriledi.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 354 milyon 393 bin 107,35 lira, işlem miktarı ise 1.794,55 kilogram oldu. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 4 milyar 359 milyon 486 bin 981,57 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye İş Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler yer aldı.

Kaynak: AA