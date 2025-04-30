Yatırımcı Rotayı Altın ve Nakite Kırdı! Piyasaları Çalkalayacak Gelişme

DÜZENLİ TASARRUF ARTIŞTA

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise tasarruf sahiplerinin yüzde 79’unun düzenli birikim yapıyor olması. Bu oran, bir önceki çeyreğe göre 7 puanlık bir artışı ifade ediyor. Düzenli tasarruf yapanların yüzde 30’u gelirinin yüzde 10’undan daha azını biriktirirken, yüzde 45’lik kesim gelirinin yüzde 10 ila 20’si arasında bir kısmını ayırabildiğini belirtti.

Tasarruf motivasyonlarına bakıldığında, yüzde 39 oranıyla “geleceğe yatırım” ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra, beklenmedik durumlara karşı maddi güvence sağlamak ve çocukların geleceğine yönelik birikim yapmak da önemli gerekçeler arasında öne çıktı.