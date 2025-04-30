Yatırımcı Rotayı Altın ve Nakite Kırdı! Piyasaları Çalkalayacak Gelişme
ING Türkiye'nin Nielsen iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması"nın 2024 yılı dördüncü çeyrek sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.
Kaynak: AA
Araştırmaya göre, Türkiye’de tasarruf yapanların oranı yüzde 54 düzeyinde gerçekleşirken, vatandaşların büyük bir kısmının tercihi hâlâ geleneksel yöntemlerden yana oldu.
YASTIK ALTI BİRİKİMLER ZİRVEDE
Araştırma sonuçlarına göre, tasarruf sahiplerinin yüzde 31’i birikimlerini yastık altı altın ve nakit olarak tutuyor. Bu oranla yastık altı, en çok tercih edilen tasarruf aracı konumunu korurken, yüzde 23 ile TL vadeli hesaplar ve yüzde 21 ile değerli metaller ve kıymetli taşlar takip etti. Hisse senetlerine yönelim ise yüzde 18 seviyesinde kaldı.
DÜZENLİ TASARRUF ARTIŞTA
Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise tasarruf sahiplerinin yüzde 79’unun düzenli birikim yapıyor olması. Bu oran, bir önceki çeyreğe göre 7 puanlık bir artışı ifade ediyor. Düzenli tasarruf yapanların yüzde 30’u gelirinin yüzde 10’undan daha azını biriktirirken, yüzde 45’lik kesim gelirinin yüzde 10 ila 20’si arasında bir kısmını ayırabildiğini belirtti.
Tasarruf motivasyonlarına bakıldığında, yüzde 39 oranıyla “geleceğe yatırım” ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra, beklenmedik durumlara karşı maddi güvence sağlamak ve çocukların geleceğine yönelik birikim yapmak da önemli gerekçeler arasında öne çıktı.
ERKEKLER YATIRIMA DAHA HAKİM
Araştırma, yatırım ürünleri konusundaki bilgi seviyelerinde de cinsiyet farkını ortaya koydu. Genel katılımcıların yüzde 50’si yatırım araçları hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade ederken, bu oran erkeklerde yüzde 57’ye çıkarken kadınlarda daha düşük kaldı.