Yatırımcı Rekor Kayıp Yaşadı: Dolarları Bir Bir Satan 10 İl Her Şeyi Değiştirdi! Piyasalar Yangın Yeri
Son bir yılda faiz oranlarındaki artış, yatırımcı getirilerini önemli ölçüde değiştirdi. Türk Lirası (TL) mevduatlarının cazibesi artarken, dövizde kalan yatırımcılar kayıplar yaşadı. Türkiye genelinde en çok dolar satan 10 il belli oldu. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yıl, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında uyguladığı sıkı para ve maliye politikaları yatırım getirilerini etkiledi. Mevduat faizlerinde yaşanan artış, döviz yatırımlarında reel getirilerin düşmesine neden oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 61,78 olarak gerçekleşti. Son bir yılda doların getirisi ise yüzde 24 seviyelerinde kaldı. Bu durumda, enflasyon karşısında doların reel getirisi yaklaşık yüzde 38 oranında düştü. Yani dolarda kalan yatırımcılar, bu süreçte kayıplar yaşadı.
Faiz artırımları sonucunda TL’nin cazibesi yükseldi ve TL mevduatlarına uygulanan faiz oranları hızla artış gösterdi. Bir dönem yüzde 60 seviyelerini aşan TL mevduat faizleri, şu anda ortalama yüzde 50-53 civarında seyrediyor. Bu değişimle birlikte vatandaşlar döviz yatırımlarını azaltırken, TL mevduatlarına yöneldi.
10 İL BELLİ OLDU
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan il bazındaki bankacılık verilerine göre, Türkiye genelinde döviz mevduatlarında son bir yılda yüzde 1,6 azalma görüldü. Döviz mevduatı en çok azalan iller sırasıyla şöyle: Iğdır (%24,7), Ankara (%23,5), ve Kırşehir (%22,4). Ayrıca, Bartın’da döviz mevduatı yüzde 22,1, İzmir’de yüzde 18,4, Kilis’te yüzde 17,4, Kırklareli’nde yüzde 17,3, Karabük’te yüzde 16,8, Yalova’da yüzde 16,6 ve Amasya’da yüzde 16,4 oranında azaldı.
Son bir yılda TL mevduatları 3,5 trilyon TL artış gösterdi. İstanbul’da Türk Lirası mevduatları, yüzde 59 artışla 2 trilyon 757 milyar liradan 4 trilyon 377 milyar liraya yükseldi. TL mevduat payını en fazla artıran il ise Kastamonu oldu. Kastamonu’da TL mevduatlar 17 milyar TL artış gösterdi.