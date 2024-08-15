Yatırımcı Rekor Kayıp Yaşadı: Dolarları Bir Bir Satan 10 İl Her Şeyi Değiştirdi! Piyasalar Yangın Yeri

10 İL BELLİ OLDU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan il bazındaki bankacılık verilerine göre, Türkiye genelinde döviz mevduatlarında son bir yılda yüzde 1,6 azalma görüldü. Döviz mevduatı en çok azalan iller sırasıyla şöyle: Iğdır (%24,7), Ankara (%23,5), ve Kırşehir (%22,4). Ayrıca, Bartın’da döviz mevduatı yüzde 22,1, İzmir’de yüzde 18,4, Kilis’te yüzde 17,4, Kırklareli’nde yüzde 17,3, Karabük’te yüzde 16,8, Yalova’da yüzde 16,6 ve Amasya’da yüzde 16,4 oranında azaldı.