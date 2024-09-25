“Yatırımcı İlişkilerinde En İyi Şirket” Türk Telekom Oldu

Yenilikçi ürün ve hizmet portföyüyle tüm müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çözümler geliştiren Türkiye’nin telekom lideri Türk Telekom, dünyanın en saygın kurumlarından Extel’in düzenlediği 2024 Europe & Emerging EMEA Equities Awards’ta üç ödül birden aldı. Türk Telekom, EMEA bölgesinde kendi sektör kategorisinde lider olarak “Yatırımcı İlişkilerinde En İyi Şirket” ve “En İyi Yatırımcı İlişkileri Ekibi” ödüllerini kazanırken, aynı zamanda kendi piyasa değeri kategorisinde tüm şirketler ve sektörler arasında da en yüksek puanı alarak EMEA bölgesinde “Yatırımcı İlişkilerinde En İyi Şirket” olarak zirveye yerleşti ve Grand Prix özel ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Türk Telekom yatırımcı ilişkileri olarak, bu alanda EMEA bölgesindeki en iyi şirket seçilmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu prestijli ödül, şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı yatırımcı ilişkileri stratejimizin bir sonucudur. Elde ettiğimiz bu başarı yatırımcılarımızla ve analistlerimizle kurduğumuz güvene dayalı, güçlü ve etkili iletişimin bir göstergesidir. Paydaşlarımıza uzun vadeli değer katmaya ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketi olarak uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bizi zirveye taşıyan tüm iç ve dış destekçilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

DÜNYANIN ÖNDE GELEN YATIRIMCI VE ANALİSTLERİ KAZANANLARI BELİRLEDİ

Equity Awards ödüllerinin sahipleri, 2024 Developed Europe & Emerging EMEA Executive Team anketine katılan dünyanın önde gelen yatırım fonlarını temsil eden portföy yöneticileri ve analistleri ile aracı kurum analistlerinin, yatırımcı ilişkileri ekiplerine ve şirket profesyonellerine verdikleri oylarla belirlendi. 50 yılı aşkın süredir yayıncılık faaliyetlerine devam eden Extel, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da bulunan şirketleri 2024 Europe & Emerging EMEA Equities Awards organizasyonunda ödüllendirdi.

Kaynak: ANKA