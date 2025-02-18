Yatırım Yapanlar Kara Kara Düşünecek! Resmen Yasak Geldi

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ DEVREDE

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamaya göre, PEKGY payları, 18 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 17 Mart 2025'e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağına tabi tutulacak.