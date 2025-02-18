Yatırım Yapanlar Kara Kara Düşünecek! Resmen Yasak Geldi
Borsa İstanbul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) paylarına kredili işlem yasağı getirildiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı doğrultusunda uygulamaya alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, şirketin hisseleri 17 Mart 2025 tarihine kadar kredili işlemlere kapalı olacak.
VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ DEVREDE
Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamaya göre, PEKGY payları, 18 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 17 Mart 2025'e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağına tabi tutulacak.
Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PEKGY.E payları, belirtilen tarihler arasında açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadelerine yer verildi.
Bu karar, piyasalardaki dalgalanmalara karşı yatırımcıları korumak amacıyla alınmış olup, söz konusu tedbirin uygulanacağı süre boyunca PEKGY hisselerinde kredili işlem yapılamayacak.