Yatırım Yapan Bir Gecede Köşeyi Döndü! Listenin En Çok Kazandıranı Oldu
Borsa İstanbul’da BIST100 endeksinin haftalık verileri açıklandı. Yatırımcısına en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler listelendi. İşte ayrıntılar…
Kaynak: AA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,44 artışla 10.125,46 puandan kapattı. Endeks, hafta boyunca en düşük 9.962,62, en yüksek ise 10.276,73 puanı gördü.
Haftalık performanslara bakıldığında sektör endekslerinde farklı yönlerde hareketlilik yaşandı. Sektör endeksinin haftalık performansları şu şekilde oldu:
-Mali Endeks: Yüzde 0,42 düşüşle 11.962,73 puan.
-Hizmetler Endeksi: Yüzde 0,99 artışla 9.807,01 puan.
-Sanayi Endeksi: Yüzde 1,70 yükselerek 13.469,50 puan.
-Teknoloji Endeksi: Yüzde 1,76 düşüşle 13.798,13 puan.
YATIRIM YAPAN BİR GECEDE KÖŞEYİ DÖNDÜ
BIST 100’de haftanın en çok prim yapan hissesi Limak Doğu Anadolu oldu. Şirketin hisseleri yüzde 17,80 oranında değer kazandı. Limak Doğu Anadolu'yu şu hisseler takip etti:
-Alfa Solar Enerji: %16,54
-Astor Enerji: %15,39
YATIRIMCISINA KAYBETTİREN HİSSELER BELLİ OLDU
En çok değer kaybeden hisseler ise şu şekilde sıralandı:
-Papilon Savunma: %8,33
-Doğuş Otomotiv: %7,60
-Fenerbahçe Futbol AŞ: %6,94
BORSA İSTANBUL’UN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek firmalar sıralaması değişmedi:
Garanti BBVA: 536,7 milyar TL.
Koç Holding: 499 milyar TL.
Türk Hava Yolları (THY): 412,9 milyar TL.
Haftalık veriler, Borsa İstanbul’da sektörel bazda farklı yönlerde hareketlilik olduğunu gösterdi. Sanayi ve hizmet sektörü hisselerinde yükselişler dikkat çekerken, mali ve teknoloji endekslerinde gerileme yaşandı.