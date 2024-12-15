Yatırım Yapan Bir Gecede Köşeyi Döndü! Listenin En Çok Kazandıranı Oldu

YATIRIM YAPAN BİR GECEDE KÖŞEYİ DÖNDÜ

BIST 100’de haftanın en çok prim yapan hissesi Limak Doğu Anadolu oldu. Şirketin hisseleri yüzde 17,80 oranında değer kazandı. Limak Doğu Anadolu'yu şu hisseler takip etti:

-Alfa Solar Enerji: %16,54

-Astor Enerji: %15,39