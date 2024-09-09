Yatırım Uzmanları Açıkladı: İşte Borsa İstanbul'da En Çok Yükselecek 20 Hisse
Son haftalarda yaşanan düşüşlerle yatırımcısını tedirgin eden Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününe düşüşlerle başladı. Yatırım ve araştırma şirketlerinin uzmanları, Borsa İstanbul'da endeks üstü getiri sağlamasını bekledikleri şirketleri açıkladı.
9 milyona yaklaşan yatırımcı sayısı ile Türkiye'nin en popüler yatırım aracı haline gelen Borsa İstanbul, son haftalarda yaşanan düşüşlerin ardından yatırımcısında tedirginlik yaratmaya devam ediyor.
Türkiye'de yürütülen sıkı para politikalarının yılın son çeyreğinde gevşemesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine başlaması beklenirken, bu adımlarla birlikte borsanın yeniden cazibe merkezi haline geleceği düşünülüyor. Yatırım uzmanlarına göre borsada gelecek döneme ilişkin endeks üstü getiri sağlaması beklenen 20 hisse belli oldu.
İŞTE BORSA İSTANBUL'DA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER
Ekonomim.com'a açıklamalarda bulunan ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, borsada cazip fırsatların süreceğini belirterek, model portföylerinde yer alan hisseleri paylaştı. Yağbasan, MAVI ve BIMAS hisselerinin ilerleyen süreçte endeks üstünde getiri sağlamasının beklendiğini belirterek, yaşanan geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.
Bu hisselerin yanı sıra güçlü bir turizm sezonunun geride bırakıldığını belirten Yağbasan, havacılık sektöründe yukarı yönlü bir ivmelenme yaşandığını hatırlattı. Uzman isim, THYAO ve TAVHL hisselerinin bu süreçte prim yapmasını beklediklerini açıkladı.
İhracat potansiyeli yüksek olan ve gelirlerinin büyük bölümünü döviz yolu ile elde eden şirketlerin de beklenen kur artışları nedeniyle değerleneceğini hatırlatan Yağbasan, FROTO ve ENJSA hisselerinde enflasyonun üzerinde bir getiri beklenildiğini aktardı.
KURUMSAL ŞİRKETLER EN FAZLA KAZANDIRANLAR OLACAK
Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı Tuğba Ekin ise Borsa İstanbul'da gelecek dönemde kurumsal şirketlerin yükselişine tanıklık edeceğimizi belirterek, BIST100 endeksinin yanı sıra en büyük artışların BIST30 tarafında görüleceğini söyledi.
Endeks üstü getiri sağlayacak şirketleri bilmenin oldukça güç olduğuna dikkat çeken uzman isim, orta ve uzun vadede yatırımcısına önemli kazanç sağlamasını bekledikleri şirketleri şu şekilde aktardı:
- SISE
- AKBNK
- DOHOL
-TKFEN
-EREGL
-ECILC
-KARSN1
Sigortacılık endeksinde geçtiğimiz aylarda önemli düşüşlerin görüldüğünü belirten Ekin, TURSG hisselerinin yılın son çeyreğinde yükselebileceğine dikkat çekti. Sigortacılık Endeksinin ilerleyen dönemde parlayacağını söyleyen uzman isim, müşterileri için oluşturdukları portföylerde DOHOL, EREGL, ECILC ve TEKFEN hisselerinin yüksek potansiyel barındırdığını belirttiklerini aktardı.
İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros, Yağbasan ile benzer olarak kendilerinin de ilerleyen dönemde BIMAS ve MAVI hisselerinde yükseliş beklediklerini belirtirken, ortalamanın üzerinde işlem görmesini bekledikleri şirketler arasında TOASO hisselerinin bulunduğuna dikkat çekti.
İyi seçilmiş hisselerle gelecek yılın aynı dönemine kadar yüzde 40'ın üzerinde getiri sağlanabileceğini söyleyen uzman isim, MGROS ve TCELL hisselerinin prim yapacağını düşündüklerini açıkladı.
Son olarak enerji şirketlerinin de küresel ve yerel fiyatlanmalardan etkilenerek değerleneceğini söyleyen uzman isim, AKSA, TUPRS ve PETKM hisselerinin listenin üst sıralarında yer aldığını hatırlattı.