Yatırım Uzmanları Açıkladı: İşte Borsa İstanbul'da En Çok Yükselecek 20 Hisse

İhracat potansiyeli yüksek olan ve gelirlerinin büyük bölümünü döviz yolu ile elde eden şirketlerin de beklenen kur artışları nedeniyle değerleneceğini hatırlatan Yağbasan, FROTO ve ENJSA hisselerinde enflasyonun üzerinde bir getiri beklenildiğini aktardı.



KURUMSAL ŞİRKETLER EN FAZLA KAZANDIRANLAR OLACAK



Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı Tuğba Ekin ise Borsa İstanbul'da gelecek dönemde kurumsal şirketlerin yükselişine tanıklık edeceğimizi belirterek, BIST100 endeksinin yanı sıra en büyük artışların BIST30 tarafında görüleceğini söyledi.



Endeks üstü getiri sağlayacak şirketleri bilmenin oldukça güç olduğuna dikkat çeken uzman isim, orta ve uzun vadede yatırımcısına önemli kazanç sağlamasını bekledikleri şirketleri şu şekilde aktardı:



- SISE

- AKBNK

- DOHOL

-TKFEN

-EREGL

-ECILC

-KARSN1





