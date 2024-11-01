Yastık Altında Altını Olanlar Yandı: Kuyumcular Bu Altınların Satışını Durdurdu
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın alacakları kesme altın almamaları konusunda uyardı. Kuyumcuların kesme altını geri almadığını ifade eden Yıldırımtürk, bu altının sahtecilik riskleri gibi çok sayıda olumsuzluklar barındırdığına da dikkat çekti.
Kaynak: Ekonomim
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, kesme altın almayı düşünen vatandaşları uyardı. Yıldırımtürk, külçe altına kıyasla gram başına 10 TL daha düşük fiyatlı olan kesme altının satış zorluğu ve sahtecilik riskleri gibi olumsuzluklar barındırdığına dikkat çekti.
Altın alacakların dikkatli olmasını öneren Yıldırımtürk, “Kesme altın, 1 kilogramlık altının levha haline getirilmiş halidir. Fiyat olarak külçeye göre cazip görünse de güvenlik unsurları ve geçerlilik açısından birçok eksikliği vardır” dedi.
EN GÜVENLİ ALTIN: KÜLÇE ALTIN
Yıldırımtürk, külçe altının güvenliğini vurgulayarak, “Külçe altın, seri numaralı olup hangi firma tarafından basıldığını gösterir damgalara sahiptir ve bu durum altının kayıt altında olduğunu kanıtlar. Bu sayede piyasada kolaylıkla alınıp satılabilir, hatta bankalarda altın hesabına bile yatırılabilir” açıklamasını yaptı.
BAZI KUYUMCULAR ALMIYOR
Yıldırımtürk, kesme altının satışında çeşitli sorunlar yaşandığını belirterek, “Kuyumcular kesme altını alırken, altının 24 ayar olup olmadığını ve nereden geldiğini sorgulamak zorunda kalıyor. Bazı kuyumcular ise bu riski almak istemediği için kesme altını kabul etmeyebiliyor. Oysa külçe altın sahipleri, bu tür zorluklar yaşamadan ürünlerini kolayca satabiliyor” ifadelerini kullandı. Kuyumcuların, dolandırıcılık vakalarını azaltmak amacıyla kesme altın satışını büyük ölçüde durdurduğu belirtildi.
GÜMÜŞÜ ALTIN GİBİ BOYAYIP SATIYORLAR
Kesme altın alım satımının başka riskleri de olduğunu belirten Yıldırımtürk, “Bazı dolandırıcılar 1 kilogram gümüşü merdane ile levha haline getirip, üzerine yaldız sürerek altınmış gibi satmaya çalışıyor. Böyle sahte ürünler, vatandaşın ciddi mağduriyetler yaşamasına neden olabiliyor. Altın almak isteyen vatandaşlar, güvenilir yerlerden sertifikalı altın almaya özen göstermelidir” diyerek uyarısını yineledi.