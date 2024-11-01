Yastık Altında Altını Olanlar Yandı: Kuyumcular Bu Altınların Satışını Durdurdu

EN GÜVENLİ ALTIN: KÜLÇE ALTIN

Yıldırımtürk, külçe altının güvenliğini vurgulayarak, “Külçe altın, seri numaralı olup hangi firma tarafından basıldığını gösterir damgalara sahiptir ve bu durum altının kayıt altında olduğunu kanıtlar. Bu sayede piyasada kolaylıkla alınıp satılabilir, hatta bankalarda altın hesabına bile yatırılabilir” açıklamasını yaptı.