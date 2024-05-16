Yastık altında altını olanlar dikkat! İbre tersine döndü...

Altın fiyatları gün içerisinde en düşük 2 milyon 480 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 489 bin lira seviyesini gördü. Dünkü kapanışa göre kilogram fiyatı 4 bin lira artış gösterdi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 480 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 489 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 480 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 476 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 853 milyon 779 bin 250,19 lira, işlem miktarı ise 1.553,46 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 52 milyon 245 bin 278,62 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Kaynak: AA