Yaşlılık Sigortası İçin Geri Sayım Başladı! Devlet Desteğinin Detayları Belli Oldu

Türkiye’de yaşlı nüfus hızla artarken, bu alandaki ihtiyaçlara yönelik yeni bir sosyal güvenlik modeli için düğmeye basıldı. 65 yaş ve üzeri nüfus oranı yüzde 10,6’ya yükselerek tarihi zirveye ulaşırken, bazı illerde bu oran yüzde 20’nin üzerine çıktı. Demografik dengedeki bu değişim, yaşlı bakım hizmetlerine yönelik yeni bir sigorta sistemini gündeme taşıdı.

Resmî verilere göre toplam doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu il sayısı da hızla azaldı. 2017 yılında bu kriteri karşılayan 10 il bulunurken, 2024 itibarıyla bu seviyeyi yakalayabilen tek il Şanlıurfa oldu. Uzmanların yaptığı nüfus projeksiyonları, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde yakın gelecekte nüfusun önemli bir bölümünün yaşlılardan oluşacağını ortaya koyuyor.

YENİ SİSTEMİN HEDEFİ NE?

Planlanan yeni modelle birlikte yaşlı bireylerin bakım hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Sistem kapsamında evde hemşirelik, hasta bakıcı ve fizik tedavi hizmetleri ile birlikte tıbbi ekipman desteğinin de sunulması hedefleniyor.

Yeni düzenleme, Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 Yıllık Programı’nda yer aldı. Programda, yaşlı bakım hizmetlerinin sürdürülebilir biçimde finanse edilmesi için uzun dönemli bakım sigortası altyapısının oluşturulacağı belirtildi.

SAĞLIK SİGORTASINA BENZER BİR MODEL

Kurulması planlanan bakım sigortası, genel sağlık sigortasına benzer bir yapıda sosyal güvenlik sistemine entegre edilecek. Bu kapsamda yaşlı vatandaşların bakım ve sağlık giderlerinin önemli bir bölümünün devlet tarafından karşılanması öngörülüyor.

Özellikle demans, Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkların takibi ve uzun süreli bakımı da sistemin kapsama alanı içinde yer alacak. Sigorta modeli, yaşlı bireylerin ister evde ister bakımevinde olsun, bakım sürecinde ortaya çıkan maliyetlerin güvence altına alınmasını hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi