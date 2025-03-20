Yaşlılar İçin Hepsi Ücretsiz, Az Bilinen Sağlık Hizmeti

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, ‘Depresyonu Önemse Hayata Gülümse' temalı sağlık programında önemli açıklamalar yaptı. Damkacı, yaşlı bireylerin ruh sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla farkındalık çalışmalarına vurgu yaptı. Damkacı, anksiyete ve bilişsel taramaların ücretsiz olduğunu söyledi.

'ÜCRETSİZ OLARAK SUNULUYOR'

Damkacı şunları söyledi: Yaşlılık, bireyin yaşam boyu edindiği deneyimlerin olgunlaştığı bir dönem olmakla birlikte, bedensel, ruhsal ve sosyal değişimlerin yoğun olarak yaşandığı bir süreçtir. Bu değişimlere bağlı olarak depresyon riski artabilmektedir. Bu yılın Ruh Sağlığı Haftası teması ‘Depresyonu Önemse Hayata Gülümse' olarak belirlenirken, yaşlı bireylerin ruhsal iyilik halini artırmayı ve ailelerin bu konuda farkındalığını güçlendirmeyi hedefleyen çalışmaların yürütülecek. Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde birinci basamak sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak sunuluyor.

Kaynak: İHA