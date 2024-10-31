Yaşını 20 Liradan, Kurusunu 200 Liradan Satıyorlar: Bir Köy Bu İşten Para Kazanıyor!
Adana'nın Kozan ilçesinde, devlet desteğiyle Trabzon Hurması üretimine başlayan üreticiler, hasada başladı. Üreticiler, Trabzon hurmasının yaşını 20, kurusunu ise 200 liradan satışa sunuyorlar.
Kaynak: İHA
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çamlarca, Kuyubeli ve Minnetli mahallelerinde devlet desteğiyle Trabzon hurması üretimine başlayan mahalleliler, hasada başladı. Yaş Trabzon hurmasının fiyatı 20 liradan satılırken, kurutulmuş hali ise 200 liradan tezgahlarda yer alıyor.
30 TON ÜRETİLİYOR HER YERE GÖNDERİLİYOR
Mahallelerde devlet desteğiyle özellikle kadınlar hurma hasadı yapıp ekonomiye katkı sunmaya başladı. Bölgede iyi bir gelir kaynağı olduğunu belirten üretici Rahime Çam, “Yangın ve bir çok afet atlattık. Çok şükür geçti. Yangın bizim mahalle sınırlarında kontrol altına alınmıştı.
Şimdi cennet hurması üretimi yaparak kurutuyoruz. Devlet desteği olarak çardak yapıldı ve hurma kurutma daha kolay oldu. Mahalle tüm köy sakinleri çalışıyor gelir kaynağı oldu. Yaklaşık 30 ton üretim yapıyoruz. Her yere gidiyor hurmalar” dedi.
YAŞI 20 LİRA, KURUSU 200 LİRA
Trabzon hurmasını üreten çiftçiler, hurmanın yaşını 20 liradan, kurusunu ise 200 liradan satışa sunuyor.