Yaşını 20 Liradan, Kurusunu 200 Liradan Satıyorlar: Bir Köy Bu İşten Para Kazanıyor!

30 TON ÜRETİLİYOR HER YERE GÖNDERİLİYOR

Mahallelerde devlet desteğiyle özellikle kadınlar hurma hasadı yapıp ekonomiye katkı sunmaya başladı. Bölgede iyi bir gelir kaynağı olduğunu belirten üretici Rahime Çam, “Yangın ve bir çok afet atlattık. Çok şükür geçti. Yangın bizim mahalle sınırlarında kontrol altına alınmıştı.

Şimdi cennet hurması üretimi yaparak kurutuyoruz. Devlet desteği olarak çardak yapıldı ve hurma kurutma daha kolay oldu. Mahalle tüm köy sakinleri çalışıyor gelir kaynağı oldu. Yaklaşık 30 ton üretim yapıyoruz. Her yere gidiyor hurmalar” dedi.