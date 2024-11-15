Yaşar Holding'e Rekor Ceza!

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu kapsamda Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemeye yönelik eylemlerde bulunduğunu ve bu suretle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğini kabul etmiştir. Soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle idari para cezasında %15 oranında indirim uygulanarak Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret A. Ş’ye 9.073.292,11 TL idari para cezası verilmiştir.

Cezanın kesildiği 4. maddede "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" ifadeleri bulunuyor.

VİKİNG KAĞIT HAKKINDA

Viking Kâğıt, temizlik ürünleri sektöründe geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet göstermektedir. Marka, Lily, Terra, Senso, Pufla, Select, Select Nature ve Green4u gibi isimlerle pazarda yer alırken, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, peçete, ıslak havlu ve ıslak mendil gibi hijyen ürünlerinin yanı sıra kolonya, kutu mendil ve cep mendili üretimi ve satışı gerçekleştirmektedir.