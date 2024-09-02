Yasaklar Kalkar Kalkmaz Tezgahlar Doldu Taştı: Sezonun İlk Balık Fiyatları Belli Oldu
Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar yeniden denize açıldı. Trabzon'da gece yarısı Karadeniz'e açılan balıkçılar, avladıkları balıkları sabahın ilk ışıklarıyla tezgahlara taşıdı. Yeni sezonun ilk gününde istavritin kilogramı 100 lira, mezgitin kilogramı 150 lira, palamudun üç tanesi ise 200 liradan satışa sunuldu.
Trabzon Ortahisar'da balıkçılık yapan Mehmet Can Örseloğlu, ilk gece avlanan balıkların beklentileri karşıladığını belirterek, "Sezonun bol ve bereketli geçeceğini umut ediyoruz. İlk avda palamut boldu, bu da sezonun iyi geçeceğinin bir işareti. Önümüzdeki günlerde hamsi, çinekop ve lüfer gibi diğer balıkların da bolca avlanacağını tahmin ediyoruz," dedi. Palamudun gramajına göre tanesi 50 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını kaydetti.
Gökmen Aydın da av yasağının ardından tezgahlarının palamutla dolduğunu ifade ederek, "Tavuk ve et fiyatları yükseldi, balık ise hala uygun fiyatlı. Palamudun tanesi 75 lira, iki tane alındığında bir aileyi doyurur," diye konuştu.
Ordu'da da balıkçılar yasağın kalkmasıyla denize açıldı ve limanlara kasalar dolusu balıkla döndü. Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Metin Bekçi, özellikle palamut ve istavritin ilk gecede yoğun avlandığını belirtti.
Emrah Kılıç ise balık çeşitliliğinin artmasıyla fiyatların düşeceğini belirterek, "Palamudun tanesi 75 ila 100 lira arasında, istavritin kilogramı ise 100 liradan satılıyor. Bu fiyatlar bir hafta önce iki katıydı," dedi. Erdal Çamaş da sezonun ilerlemesiyle birlikte balık fiyatlarının daha da düşeceğini, bu yıl vatandaşların bol bol balık tüketebileceğini dile getirdi.