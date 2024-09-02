Yasaklar Kalkar Kalkmaz Tezgahlar Doldu Taştı: Sezonun İlk Balık Fiyatları Belli Oldu

Trabzon Ortahisar'da balıkçılık yapan Mehmet Can Örseloğlu, ilk gece avlanan balıkların beklentileri karşıladığını belirterek, "Sezonun bol ve bereketli geçeceğini umut ediyoruz. İlk avda palamut boldu, bu da sezonun iyi geçeceğinin bir işareti. Önümüzdeki günlerde hamsi, çinekop ve lüfer gibi diğer balıkların da bolca avlanacağını tahmin ediyoruz," dedi. Palamudun gramajına göre tanesi 50 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını kaydetti.