Yaş Çay Alımında Yeni Dönem: Kontenjan Uygulaması Başladı

ÇAYKUR, günlük yaş çay alım miktarının kurumun kapasitesini aşması nedeniyle geçici olarak kontenjan uygulamasına geçtiğini duyurdu.

Yaş Çay Alımında Yeni Dönem: Kontenjan Uygulaması Başladı

ÇAYKUR, yaş çay alımlarında kontenjan uygulamasına gittiğini açıkladı. Kurumun yaptığı açıklamaya göre, günlük yaş çay alım miktarı kurumun kapasitesinin üzerinde seyrettiği için, alımlar dekar başına 50 kilogram üzerinden yapılacak. Ancak ÇAYKUR, kısa bir süre sonra tekrar serbest alımlara devam edileceğini belirtti.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ikinci sürgün alımlarının 26 Haziran'da başladığı hatırlatıldı.

Alımların devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Günlük yaş çay alım miktarımız kurum kapasitesinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle alımlarımız dekar başına 50 kilogram üzerinden yapılacak olup, kısa bir süre sonra tekrar serbest alımlara devam edilecektir. Çay alım sürecinde hiçbir üreticimizin mağdur olmasına izin vermeyeceğimizin ve yine hiçbir üreticimizin ekonomik anlamda zarar görmesine müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz." ifadelerine yer verildi.

Hiçbir üreticinin belirlenen referans fiyatın altında çay satmasının istenmediği değerlendirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çay hasadının üretim imkanları sebebiyle birkaç gün içinde bitirilemeyeceğini ve yaş çayın en sağlıklı bekleyeceği yerin bahçe olduğunu bilen üreticilerimizin, acele etmedikleri takdirde maddi ve manevi tüm hak ve hukuklarını rahatlıkla koruyabileceğimizi bilmelerini isteriz. Çaykur, üreticimizin her zaman yanındadır. Üreticilerimizin bütün çaylarını rahatlıkla alabileceğimizi taahhüt ediyoruz."

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