Yarından İtibaren Tüm Türkiye'de Geçerli: Araç Sahiplerini Havalara Uçuracak Karar

ARTIK NOTERE GİTMEYE GEREK YOK

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile plaka işlemlerinde önemli bir adım atıldı. Daha önce noterlerde yapılan bu işlemler, artık tamamen dijital ortama taşındı. Bu sayede hem vatandaşlar uzun kuyruklar ve bürokratik işlemlerden kurtuldu hem de noterlerin iş yükü azaldı.