Yarından İtibaren Tüm Türkiye'de Geçerli: Araç Sahiplerini Havalara Uçuracak Karar
Milyonlarca araç sahibini havalara uçuracak karar yarından itibaren tüm Türkiye'de yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte araç sahipleri artık plaka işlemleri için notere gitmeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca araç sahibinin hayatını kolaylaştıracak önemli bir gelişme yaşandı. Artık plaka işlemleri için notere gitmeye gerek kalmayacak. Yeni düzenleme ile birlikte plaka yenileme, kayıp plaka başvurusu gibi işlemler tamamen e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
ARTIK NOTERE GİTMEYE GEREK YOK
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile plaka işlemlerinde önemli bir adım atıldı. Daha önce noterlerde yapılan bu işlemler, artık tamamen dijital ortama taşındı. Bu sayede hem vatandaşlar uzun kuyruklar ve bürokratik işlemlerden kurtuldu hem de noterlerin iş yükü azaldı.
Yayımlanan yeni yönetmelikte konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Kaybedilen bir tescil plakasının yeniden basımı için plaka basım talep belgesi oluşturulması, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve araca ait özet tescil bilgileri raporu oluşturulması işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilir."
ÖNCEDEN NE YAPILIYORDU?
Önceki sistemde, kaybolan plaka için öncelikle notere gidiliyor, ardından Trafik Şube Müdürlüğü'ne gidilerek gerekli belgeler onaylatılıyordu. Son olarak da Şoförler Odası'na başvurularak yeni plaka alınıyordu. Bu uzun ve yorucu süreç, yeni düzenleme ile tarihe karışmış oldu.