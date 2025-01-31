Yarından İtibaren Resmen Ücretsiz Olacak: İstanbul’da Düğmeye Basıldı
Üsküdar Belediyesi, sokak hayvanları için düğmeye bastı. 1 Şubat yani yarından itibaren resmen ücretsiz olacak olan Minik Dostlar Kliniği açılıyor.
Kaynak: DHA
Üsküdar Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik başlattığı Minik Dostlar Kliniği projesinin yeni şubesi, Bulgurlu Mahallesi’nde 1 Şubat’ta kapılarını açıyor! Patili dostlarımız için ücretsiz sağlık hizmeti sunacak olan klinik, kısırlaştırma, muayene, tedavi ve ameliyat gibi önemli işlemleri gerçekleştirecek.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, açılış davetinde şu sözlere yer verdi:
Değerli komşularım,
Üsküdar'da yaşayan her canlıya mutlu bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Sokakta yaşayan patili dostlarımızın bakım ve tedavi ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladığımız Minik Dostlar Kliniğimizin ikincisini Bulgurlu Mahallesi'nde açıyoruz. Minik Dostlar Bulgurlu Kliniği'nin açılış törenine tüm Üsküdarlıları davet ediyorum.
MİNİK DOSTLAR BULGURLU KLİNİĞİ AÇILIŞ TÖRENİ DETAYLARI
Tarih: 1 Şubat Cumartesi
Saat: 13.00
Adres: Bulgurlu Mahallesi, Dere Sokak, No: 2, Üsküdar
Sokak Hayvanları İçin Ücretsiz ve Modern Sağlık Hizmetleri
Minik Dostlar Bulgurlu Kliniği, hafta içi her gün 08.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Klinik bünyesinde:
-Günlük 100 hasta muayenesi
-20 ameliyat kapasitesi
-Kısırlaştırma, tedavi ve postoperatif bakım hizmetleri
-Muayene odası, ameliyathane, hasta bakım alanı ve veteriner dinlenme odası bulunuyor.
Ayrıca, kliniğin yanında özel olarak tasarlanmış pati parkı ve dış bekleme alanı yer alacak. Bu sayede sokak hayvanlarının konforlu ve güvenli bir ortamda bakım görmesi sağlanacak.