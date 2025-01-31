Yarından İtibaren Resmen Ücretsiz Olacak: İstanbul’da Düğmeye Basıldı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, açılış davetinde şu sözlere yer verdi:

Değerli komşularım,

Üsküdar'da yaşayan her canlıya mutlu bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Sokakta yaşayan patili dostlarımızın bakım ve tedavi ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladığımız Minik Dostlar Kliniğimizin ikincisini Bulgurlu Mahallesi'nde açıyoruz. Minik Dostlar Bulgurlu Kliniği'nin açılış törenine tüm Üsküdarlıları davet ediyorum.