Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 128 Zam Geldi
Zam yağmuru tüm hızıyla devam ediyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte milyonlara bir zam haberi daha geldi. Fiyatı 245 Liradan 560 Liraya yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte grip salgınında hızla yayılmaya başladı. Ancak, grip aşısı olmak isteyenler için kötü bir haber var geldi. Grip aşısı fiyatları, geçen yıla göre yüzde 128 zamlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen risk grupları dışında kalan vatandaşlar, yarından itibaren grip aşısı için 560 lira ödeyecek.
FİYATI 560 LİRAYA YÜKSELDİ
Grip, her yaş ve cinsiyetten bireyde görülebilen bulaşıcı bir hastalık. Grip aşısı, bu hastalığa karşı en etkili koruma yöntemi olarak kabul ediliyor. 2023 yılında eczanelerde 245 liradan satılan grip aşısının fiyatı, 2024 itibarıyla 560 lira olarak belirlendi. Aşının, hastalığın ilk 24 ila 72 saatlik süresinde bulaşıcı hale geldiği için, hastalar henüz hastalanmadan başkalarına virüsü bulaştırabiliyor.
O KİŞİLERE ÜCRETSİZ OLACAK
SGK, grip aşısını ücretsiz olarak yaptırabilecek kesimleri duyurdu. Buna göre, 65 yaş ve üzerindeki bireyler, huzurevlerinde veya yaşlı bakım evlerinde kalanlar, anne adayları ve belirli kronik hastalığı bulunan erişkinler ile çocuklar, hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde grip aşısını ücretsiz olarak alabilecekler.