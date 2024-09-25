Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 128 Zam Geldi

O KİŞİLERE ÜCRETSİZ OLACAK

SGK, grip aşısını ücretsiz olarak yaptırabilecek kesimleri duyurdu. Buna göre, 65 yaş ve üzerindeki bireyler, huzurevlerinde veya yaşlı bakım evlerinde kalanlar, anne adayları ve belirli kronik hastalığı bulunan erişkinler ile çocuklar, hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde grip aşısını ücretsiz olarak alabilecekler.