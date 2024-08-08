Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Tüm Kredi Kartlarının Limitleri Değişiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün yapılan yılın 3. enflasyon raporu sunumunda enflasyon hedefleri değişmezken, yıl sonuna kadar yakalanması oldukça güç görünen yüzde 38'lik seviyeye yaklaşabilmek için ek tedbir adımlarının atılması bekleniyor.



Bu doğrultuda enflasyonu dizginlemek ve ekonomide soğuma yaratabilmek adına kredi kartlarına ilişkin kısıtlamalar masaya getirilirken, BKM ve TBB tarafından yayınlanan raporun ardından BDDK harekete geçti.



KREDİ KARTLARININ YARISININ 100 BİN LİRANIN ÜZERİNDE LİMİTİ VAR



Son yıllarda görülen yüksek enflasyonun net yansımalarından biri de bankaların müşterilerine sunduğu kredi kartı limitlerinde görülürken, son raporda her 100 kredi kartından 45,3'ünün 100 bin TL ve üzerinde limite sahip olduğu görüldü. Ayrıca bu grup için belirlenen limit risk payı ise 2022 yılında yüzde 14,5 olurken, bu rakam 2024 yılında yüzde 85,5'e çıktı.



Kredi kartlarında ortaya çıkan sakıncalı durumun önüne geçmek için harekete geçen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara gönderdiği talimat ile kart limitlerinde dikkat çeken bir değişikliğe gitti.



