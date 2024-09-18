Yarından İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu! Yüzde 100 Zam Geldi

Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC), bu özellikleri nedeniyle ekonomik olarak Türkiye'ye bağımlı olmaya devam ediyor.



Son yıllarda Türkiye'de görülen yüksek enflasyondan doğrudan etkilenen KKTC'de enerji, gıda, kira ve birçok kalemde fahiş fiyat artışları yaşanırken, hükümet artan maliyetleri ve hayat pahalılığını gerekçe göstererek bu yıl asgari ücrete 3. kez zam yapıldığını duyurdu.



YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ GÖSTERDİ



Geçtiğimiz yılın sonunda 16 bin lira olarak belirlenen asgari ücret, yılın ilk ayında yapılan artışla birlikte net 24 bin TL'ye yükseltilmişti. Asgari ücrete yapılan zam, yılın ilk çeyreğindeki enflasyon karşısında erirken, Mayıs ayında yapılan açıklama ile 2. kez zam kararı alındığı belirtildi ve yeni asgari ücret mayıs itibarıyla 29 bin TL olarak belirlendi.



Özellikle Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de yaşanan zam furyasından etkilenen ada ülkesi, yeni zamlar sonrası yılın 3. asgari ücret zammını aldığını açıkladı.