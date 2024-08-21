Yarından İtibaren Geçerli Olacak! ATM'lerde Yeni Dönem Başlıyor

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, bankaların müşterilerine sunduğu para çekme limitlerinde değişikliğe gitmesine neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde günlük para çekim limitini artıran bankalar, bu önlemin yeterli olmamasının ardından ATM'lerde yeni bir sistem uygulama kararı aldı. Bu hafta itibarıyla başlanan sistemin, cuma gününe kadar tüm ATM'lerde devreye alınması bekleniyor.

Yarından İtibaren Geçerli Olacak! ATM'lerde Yeni Dönem Başlıyor - Resim: 1

Türk lirasında yaşanan değer kaybı, nakit para kullanımında büyük sorunların yaşanmasına neden oluyor. Fiyatların artmasına rağmen, tedavüldeki en yüksek banknotun 200 lira olmaya devam etmesi fiziki para kullanımının önündeki en büyük engel olarak görülürken, bu sorunun önüne geçmek isteyen bankalar geçtiğimiz haftalarda aldığı karar ile para çekim limitlerini yükseltmişti.

ATM'LERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Ancak yapılan değişikliğe rağmen, para kullanımındaki problemlerin devam etmesi üzerine özel bankalar, ATM kullanımında kapsamlı bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta itibarıyla yürürlüğe giren sistemde, birçok AVM'de tek tip para kullanımına geçilecek. Değişikliğin detayları hakkında detay veren Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, şu ifadeleri kullandı.

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