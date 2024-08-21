Yarından İtibaren Geçerli Olacak! ATM'lerde Yeni Dönem Başlıyor

Türk lirasında yaşanan değer kaybı, nakit para kullanımında büyük sorunların yaşanmasına neden oluyor. Fiyatların artmasına rağmen, tedavüldeki en yüksek banknotun 200 lira olmaya devam etmesi fiziki para kullanımının önündeki en büyük engel olarak görülürken, bu sorunun önüne geçmek isteyen bankalar geçtiğimiz haftalarda aldığı karar ile para çekim limitlerini yükseltmişti.



ATM'LERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR



Ancak yapılan değişikliğe rağmen, para kullanımındaki problemlerin devam etmesi üzerine özel bankalar, ATM kullanımında kapsamlı bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta itibarıyla yürürlüğe giren sistemde, birçok AVM'de tek tip para kullanımına geçilecek. Değişikliğin detayları hakkında detay veren Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, şu ifadeleri kullandı.