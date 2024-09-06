Yarından İtibaren Geçerli Olacak: 2 Sigara Grubuna Büyük Zam Geldi

Gelen zammın ardından BAT grubundaki sigaraların en düşük fiyatı 67 TL, en yüksek fiyatı ise 89 TL'ye ulaştı.

Sürekli artan sigara fiyatlarına ilişkin bu son gelişme, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Fiyat artışlarının tüketicileri nasıl etkileyeceği merak konusu olurken, zamların devam edip etmeyeceği merak konusu.

Erol Dündar'ın BAT grubuna ilişkin yaptığı paylaşım şöyle:

#sigara da zam yağmuru devam ediyor Bat sigaraya #ZamGeldi

TT GRUBUNA DA ZAM GELDİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI ve BAT grubuna gelen zamların ardından TT grubuna da zam geldiği bilgisini paylaştı.

TT sigara grubuna gelen zamlar sonrası en düşük sigara fiyatı 64 lira oldu.

Dündar'ın paylaşımı şöyle:

TT #sigara gurubuna da #ZamGeldi #sigarazammı devam ediyor.