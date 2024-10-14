Yarından İtibaren 81 İlde Yasaklanacak: Kuyumculardan Altın Sahiplerine Büyük Şok

Bakanlık, kuyumcularda sıklıkla başvurulan bir yöntem hakkında yeni tedbirler getirdi. O uygulama artık 81 ilde yarından itibaren yasaklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Yarından İtibaren 81 İlde Yasaklanacak: Kuyumculardan Altın Sahiplerine Büyük Şok - Resim: 1

Son dönemdeki fiyat artışları, yatırımcıları yeniden altın almaya yönlendirdi. Bu durum, kuyumcuların altın talebine yetişmekte zorlanmalarına neden olurken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan beklenmedik bir açıklama geldi. Bakanlık, kuyumcularda yaygın olarak kullanılan bir yönteme Türkiye genelinde yarından itibaren yasak getirdi.

Yüksek enflasyon, Türk lirasının değer kaybetmesine yol açarken, vatandaşlar birikimlerini korumak için altına yönelmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası altın fiyatlarının artış göstermesi bekleniyor. Ancak bu olumlu durumun ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni önlemler alarak dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

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