Yarın İtibariyle Geçerli Olacak: Yüzde 68 Zam Geldi

Öte yandan Netgsm, tüm paketlerine ortalama %68 oranında bir zam yaptığını açıkladı. Resmî web dünyasında yapılan duyuruda, Kasım ayında Sanal Mobil Şebeke Hizmeti'nin toptan veri (GB) masraflarının yaklaşık üç kez arttığı ve bu artışın kullanıcı fiyatlarına %68 oranında yansıdığı belirtildi. Şirket, bu oranın tüm paketlerde ortalama bir artış olduğunu, pakete göre farklılık gösterebileceğini belirtti. Netgsm'in abone sayısı ise 198 bini geçtiği ifade edildi.