Yarın İtibariyle Geçerli Olacak: Yüzde 68 Zam Geldi
Türkiye'nin dördüncü büyük operatörü Netgsm, tüm paketlerine ortalama yüzde 68 oranında zam yaptığını duyurdu. Abone sayısı 198 bini aşan Netgsm, paketlerde ortalama bir artış olduğunu belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin dördüncü büyük mobil operatörü Netgsm, Turkcell'in bazı baz istasyonlarına erişimlerini kasıtlı olarak engellediğini iddia etti. Üç büyük operatöre alternatif olarak hizmet veren Netgsm, özellikle son dönemde pek çok kullanıcı tarafından tercih edilirken, Turkcell ile yaşadığı tartışmalar dikkat çekti. Netgsm'in iddiasına göre, Turkcell 5 Kasım 2024 tarihinde Netgsm abonelerinin kendi baz istasyonlarına erişimini kısıtladı.
Öte yandan Netgsm, tüm paketlerine ortalama %68 oranında bir zam yaptığını açıkladı. Resmî web dünyasında yapılan duyuruda, Kasım ayında Sanal Mobil Şebeke Hizmeti'nin toptan veri (GB) masraflarının yaklaşık üç kez arttığı ve bu artışın kullanıcı fiyatlarına %68 oranında yansıdığı belirtildi. Şirket, bu oranın tüm paketlerde ortalama bir artış olduğunu, pakete göre farklılık gösterebileceğini belirtti. Netgsm'in abone sayısı ise 198 bini geçtiği ifade edildi.
Şirket tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde:
“Kasım yerinde Sanal Mobil Şebeke Hizmeti için toptan veri (GB) maliyetimiz yaklaşık üç yıl çıkarıldığı için giderlerde ciddi bir artış yaşanmıştır.
Bu ücret tarifesi ve paket fiyatlarımızı, oluşan maliyetlerin altında kalacağı şekilde, ortalama %68 oranında artabilirdi. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.”