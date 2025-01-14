Yarın İtibarıyla Yürürlüğe Girecek: 2 Yıl Sonra Yüzde 20 Zam Geldi
Temmuz 2023'ten bu yana İzmir'de zam yapılmayan 12,5 TL'den satışa sunulan gevrek ve boyozun fiyatı, yüzde 20 artışla 15 TL'ye yükseldi. Yeni zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.
Kaynak: DHA
İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru, simit ve poğaça fiyatlarına zam yapıldı. Temmuz 2023'ten bu yana 12,5 TL'den satışa sunulan gevrek ve boyozun fiyatı, yüzde 20 artışla 15 TL'ye yükseldi. Poğaça fiyatları da 15 TL olarak güncellenirken, kumru fiyatı ise 40 TL'den 50 TL'ye çıktı. Yeni fiyat tarifesi, 15 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
"ZAM KAÇINILMAZ OLDU"
İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, artan maliyetlerin fiyat artışını zorunlu kıldığını belirtti. Erişen, "Yıllık enflasyonun yüzde 44,38 olduğu bu enflasyonist ortamda üretim girdi fiyatlarımız sürekli artış gösteriyor. Hem vatandaşımızı gevrekten mahrum etmemek hem de sürdürülebilir bir üretim ve fırıncılarımızın hak ettiği emeği koruyabilmek adına, gevrek fiyatımızda yüzde 20 oranında bir artışa gidilmesi kaçınılmaz oldu. 15 Ocak Çarşamba günü itibarıyla İzmir gevreği, 15 TL'den satışa sunulacaktır" dedi.