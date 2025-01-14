Yarın İtibarıyla Yürürlüğe Girecek: 2 Yıl Sonra Yüzde 20 Zam Geldi

"ZAM KAÇINILMAZ OLDU"

İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, artan maliyetlerin fiyat artışını zorunlu kıldığını belirtti. Erişen, "Yıllık enflasyonun yüzde 44,38 olduğu bu enflasyonist ortamda üretim girdi fiyatlarımız sürekli artış gösteriyor. Hem vatandaşımızı gevrekten mahrum etmemek hem de sürdürülebilir bir üretim ve fırıncılarımızın hak ettiği emeği koruyabilmek adına, gevrek fiyatımızda yüzde 20 oranında bir artışa gidilmesi kaçınılmaz oldu. 15 Ocak Çarşamba günü itibarıyla İzmir gevreği, 15 TL'den satışa sunulacaktır" dedi.