Yarın Gece Tabela Değişecek! Benzine Zam Geliyor

Yarın gece tabelalar bir kez daha değişecek. Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL zam gelmesi öngörülüyor

Yarın Gece Tabela Değişecek! Benzine Zam Geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında da değişiklikler meydana geliyor.

TABELA DEĞİŞECEK

Son olarak salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL zam gelmesi öngörülüyor. Bu nedenle yarın gece tabelalar değişecek. İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 95 kuruştan satılacak.

Güncel olaraksa İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.74 liradan, benzinin litresi ise ortalama 41.55 liradan satılıyor.

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