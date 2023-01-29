Yargıtay son noktayı koydu: Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

HATASIZ ARAÇ RUTİN BAKIM SIRASINDA AYIPLI HALE GETİRİLDİ

İhtarnamenin tebliğ edilmesine rağmen, servis ihtara cevap vermeyince, dava açan şirket "rutin bakım için hatasız olarak servise teslim edilen aracın başka bir motor takılması ile ayıplı hale gelip değer kaybettiğini, aracın değer kaybetmesinin yanı sıra kiraya verilememesinden dolayı da zarar oluştuğunu belirterek yargılama sırasında, araç fatura bedeli için 135 bin 834,07 TL, günlük 500 TL'den 45 günlük araç kiralama bedeline karşılık 22 bin 500 TL ve bin TL manevi tazminat olmak üzere toplam 159 bin 334,07 TL talep etti.