Yaprağı Meyvesinden Daha Çok Para Kazandırıyor: Her Sabah Toplanıyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Sultaniye üzümünün hasadı henüz başlamadan, üzüm bağlarındaki yapraklar üreticiye şimdiden kazandırmaya başladı. Taze asma yaprakları hem iç piyasada hem de yurt dışında yoğun talep görürken, birçok çiftçi için üzümden önce önemli bir gelir kapısı haline geldi. Sabah toplanıp öğlen nakde dönüşen bu masrafsız yaprak, iç piyasada kilosu 200 TL’ye kadar çıkıyor. Altınla yarışan asma yaprağı Dubai ve Ukrayna’ya da ihraç ediliyor.