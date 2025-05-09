Yaprağı Meyvesinden Daha Çok Para Kazandırıyor: Her Sabah Toplanıyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor
Manisa’da üzüm hasadı başlamadan taze yapraklar üreticiye kazanç sağlıyor. Sabah toplanıp öğlen nakde dönüşen bu masrafsız yaprak, meyvesinden daha çok para kazandırıyor. Kilosu İç piyasada 200 TL’ye kadar çıkan yapraklar Dubai ve Ukrayna’ya da ihraç ediliyor.
Kaynak: İHA
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Sultaniye üzümünün hasadı henüz başlamadan, üzüm bağlarındaki yapraklar üreticiye şimdiden kazandırmaya başladı. Taze asma yaprakları hem iç piyasada hem de yurt dışında yoğun talep görürken, birçok çiftçi için üzümden önce önemli bir gelir kapısı haline geldi. Sabah toplanıp öğlen nakde dönüşen bu masrafsız yaprak, iç piyasada kilosu 200 TL’ye kadar çıkıyor. Altınla yarışan asma yaprağı Dubai ve Ukrayna’ya da ihraç ediliyor.
YAPRAĞI MEYVESİNDEN DAHA ÇOK PARA KAZANDIRIYOR
Sabahın erken saatlerinde bağlara giren üreticiler, özenle topladıkları taze yaprakları çuvallara ya da geleneksel "kelter" adı verilen taşıma kaplarına doldurarak alım merkezlerine ulaştırıyor. "Yaprakbank" olarak bilinen bu merkezlerde tartılan yapraklar, demetler halinde kasalara diziliyor ve üretici parasını anında nakit olarak alıyor.
SABAH TOPLAYIP ÖĞLEN NAKİT PARAYA ÇEVİRİYORLAR
Üreticiler, yaprakların kilosunu toptancılara 70 TL'den satarken, aynı ürünün pazarda 200 TL’ye kadar alıcı bulduğunu belirtiyor. Üzümün kilosunun 90-100 TL arasında değiştiğini hatırlatan üreticiler, yaprağın hem daha az masraflı hem de daha hızlı nakit getiren bir ürün olduğunu vurguladı. "Sabah topluyoruz, öğlen paramızı alıyoruz" diyen çiftçiler, bu sistem sayesinde günlük ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini söylüyor.
YURT DIŞINDAN TALEP YAĞIYOR
Alaşehir'den toplanan asma yaprakları sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da ilgi görüyor. Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere farklı ülkelere ihracat yapılırken, iç pazardaki talep de her yıl artıyor.
Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, coğrafi işaretli Alaşehir Asma Yaprağı’nın damarsız yapısı, ipeksi dokusu ve aromatik tadıyla hem yurtiçinde hem yurtdışında beğeni topladığını ifade etti.
DUBAİ VE UKRAYNA'YA KASA KASA GÖNDERİLİYOR
Seyhan, Alaşehir yaprağının Avrupa’da ve özellikle Dubai pazarında yer edinmeye başladığını belirterek, "Yaprağımız yalnızca sofraları değil, üreticinin cebini de doyuruyor. Bu ürün, üzüm sezonu öncesinde bölge ekonomisine canlılık katıyor" dedi.