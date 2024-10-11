Yaprağı Ayrı Tohumu Ayrı Para Kazandırıyor: Üreticinin Yeni Gelir Kapısı Oldu

BÜYÜK FIRSAT HALİNE GELDİ

Rize'deki çay üreticileri, bu yeni gelir kapısıyla birlikte çay sektöründe çeşitlilik yaratmayı ve sürdürülebilir bir ekonomik model geliştirmeyi hedefliyor. Çay tohumu, sadece Rize'de değil, çay tarımı yapılan diğer bölgelerde de dikkat çeken bir fırsat haline geldi. Tohumların üretim ve pazarlama süreçlerinin gelişmesi, çay sektörünün geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu yeni ekonomik dinamizm, çay bahçelerinin verimliliğini artırmanın yanı sıra, üreticilerin gelir seviyelerini de olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.