Yaprağı Ayrı Tohumu Ayrı Para Kazandırıyor: Üreticinin Yeni Gelir Kapısı Oldu
Rize’de yeşil çay hasadının sonlarına yaklaşılırken, çay üreticileri bu kez yaprak yerine tohum toplamak için bahçelere girdi. Çayın sadece yaprakları değil, tohumları da üreticilere kazanç kapısı oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Çay üreticileri, çay bitkisinin tohumlarından elde edilen gelirle yeni bir kazanç fırsatı yakaladı. Çay tohumlarının kilogramı için 12 ila 14 lira arasında bir fiyat talep eden üreticiler, bu yeni gelir modelinin en az çay yaprakları kadar kazançlı olduğunu belirtti.
DEĞERİ GİDEREK ARTIYOR
Çay hasadının ardından bahçelerde belirginleşen tohumlar, yeni çay bahçelerinin ekimi için kullanılabilirken, üreticiler bu tohumların ekonomik değerinin giderek arttığını vurgulandı.
Çay hasadının ardından bahçelerde oluşan tohumlar, yeni çay bahçelerinin ekiminde kullanılabilecek potansiyele sahip. Bu durum, çay üreticilerine sadece yapraklardan değil, aynı zamanda tohumlardan da önemli bir kazanç sağlamayı vaat ediyor. Çay üreticileri, bu süreçte tohumların da en az çay yaprakları kadar kazandırmasını umuyor ve bahçelerdeki emeklerinin karşılığını almayı bekliyor.
BÜYÜK FIRSAT HALİNE GELDİ
Rize'deki çay üreticileri, bu yeni gelir kapısıyla birlikte çay sektöründe çeşitlilik yaratmayı ve sürdürülebilir bir ekonomik model geliştirmeyi hedefliyor. Çay tohumu, sadece Rize'de değil, çay tarımı yapılan diğer bölgelerde de dikkat çeken bir fırsat haline geldi. Tohumların üretim ve pazarlama süreçlerinin gelişmesi, çay sektörünün geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu yeni ekonomik dinamizm, çay bahçelerinin verimliliğini artırmanın yanı sıra, üreticilerin gelir seviyelerini de olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.