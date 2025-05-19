Yaprağı Ayrı Meyvesi Ayrı Para Ediyor! Manisa Sarıgöl'de Hasat Başladı, Günlük 1500 TL Kazandırıyor

İlçede birçok üretici, işçilerin bağlardaki yaprakları "Topladığın senin olsun" yöntemiyle toplamalarına izin veriyor. Bu sistemde işçilere yevmiye ödenmiyor ancak toplanan tüm yapraklar toplayan kişiye bırakılıyor. Günlük yevmiye ortalaması 850 TL civarında seyrederken, bu yöntemle çalışan kadınlar 1300 ila 1500 TL arasında kazanç elde edebiliyor.

YAPRAKLAR SALAMURA İÇİN HAZIRLANIYOR

Ev kadınları tarafından toplanan yapraklar, kısa sürede salamura edilerek kış aylarına hazırlanıyor. Bağlardan taze olarak toplanan yapraklar, cam ya da plastik bidonlara sıkıca yerleştiriliyor. Kaya tuzu ile hazırlanan salamura suyu, soğutulduktan sonra yaprakların üzerine eklenerek kapakları kapatılıyor. Serin ve gölge alanlarda muhafaza edilen salamura yapraklar, iki yıla kadar tazeliğini koruyabiliyor.

“MAYIS YAPRAĞI EKŞİLİĞİYLE MAKBULE GEÇER”

Yıllardır salamura hazırlayan Ümmü Akkaya, mayıs ayında toplanan yaprakların tazelik ve lezzet açısından en uygun dönem olduğunu ifade etti. Akkaya, “Yaprakları topladıktan sonra saplarını keser, bidonlara bastırırız. Tuzlu salamura suyunu soğutup üzerine dökeriz. Böylece kış boyu kullanıma hazır olur” dedi. Bazı ailelerin ise yaprakları önce sıcak suyla sarartıp bu şekilde salamura yaptığı da belirtiliyor.

SALAMURA YAPRAK HEDİYELİĞE DÖNÜŞÜYOR

Evlerde özenle hazırlanan salamura yapraklar, aynı zamanda hediyelik ürün olarak da değerlendiriliyor. Ümmü Akkaya, her yıl birkaç bidon fazla salamura yaprak hazırladıklarını ve şehir dışında yaşayan akraba ve dostlarına kargo ile gönderdiklerini belirtti. Akkaya, “Ziyaretlerde götürdüğümüzde çok mutlu oluyorlar. Kış sofralarının vazgeçilmezi oluyor” diye konuştu.

GENÇLER DE BAĞLARDA HARÇLIK KAZANIYOR

Sarıgöl genelinde kurulan yaprak alım noktalarına tonlarca taze yaprak taşınırken, kadınlar buradan elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sağlıyor. Hafta sonları bağlara giden öğrenciler de topladıkları yaprakları satarak harçlıklarını çıkarıyor. Yetkililer, taze yaprak alımlarının eylül ayının ortalarına kadar süreceğini bildirdi.

Kaynak: İHA