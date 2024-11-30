Yapı Kredi’den Satış İddialarına Yanıt: Yüzde 61,5’lik Hisse İçin Koç Holding’ten KAP’a Açıklama

Türkiye'nin en büyük özel bankalarından Yapı Kredi'nin yüzde 61,2'lik hissesine sahip olan Koç Holding, bankanın satılacağı yönündeki iddialar üzerine Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı.

Koç Holding'in açıklaması şu şekilde:

"Son dönemde sosyal medyada çıkan asılsız yorum ve söylentileri takiben, medya platformlarında bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de sahip olduğumuz payların satışına yönelik olarak QNB Grubu ile görüşmeler yapıldığına veya görüşmelerde son aşamaya gelindiğine dair iddialara yer verildiği görülmüştür.

'GÖRÜŞME SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Daha önce de belirtildiği üzere holding şirketi olarak portföyümüzdeki tüm şirketler ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ve görüşmeler faaliyet konumuz gereği her zaman yapılabilmektedir. Ancak yukarıdaki iddialarda belirtilen nitelikte bir görüşme söz konusu değildir.

Diğer taraftan, 13.06.2024 tarihli açıklamamızda da belirtildiği üzere, özellikle sosyal medya hesapları üzerinden Şirketimiz ve Koç Topluluğu ile ilgili olarak çıkan yalan, yanlış, mesnetsiz açıklama ve yorumlara itibar edilmemesini; Şirketimiz ve Koç Topluluğu şirketleri hakkında en doğru bilgilere Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurumsal internet sitemizde yapılan açıklamalardan ulaşılabileceğini bu vesileyle bir kez daha önemle hatırlatırız."