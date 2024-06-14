Yapı Kredi'den emekliyi sevindirecek haber geldi: Emekli promosyon rakamları arttırıldı. Yapı Kredi Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu?

Emeklilerin promosyon rakamlarına olan merakı hız kesmeden devam ederken, en yüksek promosyon rakamını veren bankayı da bilmek önem taşıyor.

Bankalar bu noktada her ay düzenli olarak promosyon rakamlarını arttırıyor. Şimdi de emekliye bir sürpriz, Yapı Kredi'den geliyor.

İşte Yapı Kredi'nin güncel emekli promosyon rakamları...