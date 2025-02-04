Yapı Kredi'den Emeklilere Özel Promosyon Güncellemesi: Şubat Ayına Büyük Zam
Bankaların emeklilere sunduğu promosyon kampanyaları giderek cazip hale gelirken, Yapı Kredi, SGK emeklilerine yönelik sunduğu promosyon miktarını Şubat ayında güncelledi. Banka, maaşını taşıyan emeklilere 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
1 Şubat - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emekliler, Yapı Kredi’ye maaşlarını taşıyarak promosyondan faydalanabilecek. Banka, üç yıl boyunca maaş alma taahhüdü veren müşterilerine maaş tutarına göre değişen promosyon ödemesi yapacak. Ek ödüllerle birlikte toplam kazanç artırılabilecek.
PROMOSYON MİKTARI VE EK ÖDEMELER
Yapı Kredi, belirlenen promosyon tutarlarına ek olarak, ek ödüllerle müşterilerinin kazancını artırma fırsatı sunuyor. İşte ek ödüller ve koşulları:
Fatura Talimatı Ödülü (2.500 TL): Promosyon taahhütnamesi imzalandıktan sonraki 60 gün içinde en az iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.
Kredi Kartı Harcama Ödülü (2.000 TL): 60 gün içinde Yapı Kredi bireysel kredi kartı ile en az 1.000 TL harcama yapılması halinde ek ödeme sağlanıyor.
Dijital Aktiflik Ödülü (500 TL): Yapı Kredi Mobil uygulamasına ilk kez giriş yapan veya yeniden aktif hale getiren müşterilere ek nakit ödül sunuluyor.
Bu avantajlarla birlikte emekliler, toplamda 20.000 TL’ye varan promosyon kazanma fırsatı elde edebilecek.
EMEKLİ MAAŞI YAPI KREDİ’YE NASIL TAŞINIR?
Yapı Kredi’ye maaş taşımak isteyen emekliler, farklı yöntemler aracılığıyla başvuru yapabiliyor:
YENİ EMEKLİ OLANLAR İÇİN:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, e-Devlet veya SGK müdürlükleri üzerinden başvuru yaparken Yapı Kredi’yi tercih edebilir.
Emekli Sandığı mensupları, çalıştıkları kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak banka seçimini yapabilir.
HALİHAZIRDA EMEKLİ OLANLAR İÇİN
Yapı Kredi müşterileri, mobil bankacılık uygulaması veya internet şubesi üzerinden maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilir.
444 0 444 numaralı Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri aranarak destek alınabilir.
En yakın Yapı Kredi şubesine nüfus cüzdanı ile giderek başvuru yapılabilir.
e-Devlet üzerinden SGK maaşı Yapı Kredi’ye taşınabilir.
Yapı Kredi müşterisi olmayanlar ise uzaktan müşteri olma süreciyle veya SGK müdürlükleri üzerinden maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilir.
EK AVANTAJLAR: 0 FAİZLİ ESNEK HESAP
Promosyon taahhütnamesini imzalayan emekliler, ilk maaş ödemesinden sonraki ay içinde 5.000 TL’ye kadar 0 faizli Esnek Hesap limiti kullanma hakkına sahip olacak.
Kampanya kapsamında daha önce promosyon alanlar, mevcut başvurularını iptal edip yeniden başvuruda bulunmaları halinde ek ödül kazanamayacak.