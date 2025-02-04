Yapı Kredi'den Emeklilere Özel Promosyon Güncellemesi: Şubat Ayına Büyük Zam

PROMOSYON MİKTARI VE EK ÖDEMELER

Yapı Kredi, belirlenen promosyon tutarlarına ek olarak, ek ödüllerle müşterilerinin kazancını artırma fırsatı sunuyor. İşte ek ödüller ve koşulları:

Fatura Talimatı Ödülü (2.500 TL): Promosyon taahhütnamesi imzalandıktan sonraki 60 gün içinde en az iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

Kredi Kartı Harcama Ödülü (2.000 TL): 60 gün içinde Yapı Kredi bireysel kredi kartı ile en az 1.000 TL harcama yapılması halinde ek ödeme sağlanıyor.

Dijital Aktiflik Ödülü (500 TL): Yapı Kredi Mobil uygulamasına ilk kez giriş yapan veya yeniden aktif hale getiren müşterilere ek nakit ödül sunuluyor.

Bu avantajlarla birlikte emekliler, toplamda 20.000 TL’ye varan promosyon kazanma fırsatı elde edebilecek.